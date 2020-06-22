Gönüllü öğrenciler Hollanda'ya maske ihraç etti Korona virüs salgının ardından Denizli'de meslek liseleri, dezenfektan, siperlik ve eldiven gibi birçok ürünün üretimine geçti.

Korona virüs salgının ardından Denizli'de meslek liseleri, dezenfektan, siperlik ve eldiven gibi birçok ürünün üretimine geçti. Antibakteriyel maske üreten bir meslek lisesi öğrencileri, Hollanda'ya ilk etapta 10 bin adet maske ihraç etti.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Osman Aydınlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde üretilen bez maskelerin yurt dışına ihracata gönderilmesi dolayısıyla okulda tören gerçekleştirildi. Törene, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, hayırsever iş adamı Osman Aydınlı ve okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Vali Ali Fuat Atik, okulu yaptıran hayırsever iş adamı Osman Aydınlı ve beraberinde bulunan protokol üyeleri ile okuldaki atölyeleri gezdi. Öğrenciler tarafından dikilen maskeler Hollanda'ya gidecek olan tıra sembolik olarak yüklendi. İş adamı Osman Aydınlı, okulda üretilen yaklaşık 1 milyon maskenin pandemi dönemi içerisinde birçok kurum ve kuruluşlara dağıtıldığını ve bugünde ihracatının başladığını belirtti.

"Hem yıkanabilir özelliği var hem antibakteriyel kumaş"

Öğrencilerden Gökşin Memus, gönüllü olarak 23 Mart'tan bu yana üretim yaptıklarını belirtti. Memus, "Geçen hafta tek kullanımlık maske dikiyorduk. Bu hafta kumaş maskelere geçtik kanguru maskeye ve şu anda onun üretimine devam etmekteyiz. Diğerleri tek kullanımlık maskeydi. Maskenin özellikleri hem yıkanabilir özelliği var hem anti bakteriyel kumaş" dedi.

"Hollanda'ya maske ihracatı başladı"

Moda tasarım alan öğretmeni Sevda Atilla Demir, öğrencilerinin 23 Mart'tan bu yana maske üretimi yaptıklarını söyledi. Demir, "Öğrenciler zaten öncesinde makine kullanmayı, çizimi, kalıbı öğrendiler. Burada maske üretimine başlamaları çok zor olmadı. 1 milyona yakın maske üretimi yapıldı. Hatta geçen hafta sonu bütün LGS sınavındaki öğrencilere Denizli çapında maskeleri bizim öğrencilerimiz sağladılar ve okullara dağıtıldı. Pandemi süresince gönüllü olarak çalıştı öğrencilerimiz. Hollanda'ya ihracatımız başladı. Bizler adına tabi bu büyük bir gurur ve onur verici bir durum. Diğer öğrenciler özellikle meslek liselilerin bu anlamada ülkemiz ekonomisine katkısı ne kadar çok olduğu önemli" ifadelerini kullandı.

Hollanda'ya ilk etapta 10 bin maskenin gönderildiğini ve 20 bin maskenin daha gönderileceği ancak üretimin devam ettiği belirtildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA