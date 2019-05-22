Gönüllü Öğrenciler Evleri Dolaşarak Sıcak Yemek Dağıtıyor

Bitlis Gençlik Merkezindeki gönüllü üniversite öğrencileri, Türk Kızılayı Bitlis Şubesince yapılan yemekleri iftar öncesi ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

Kızılayın aşevine giden gönüllü öğrenciler, sefer taslarındaki sıcak yemekleri araçlara yükleyerek önceden tespit edilen engelli, yaşlı, maddi durumu yetersiz ya da yemek yapamayacak durumdaki 80 aileye götürüyor.

Her gün araçların giremediği dar sokaklarda yürüyerek sefer taslarındaki yemekleri ailelere ulaştıran öğrenciler, ailelerin yüreklerine dokunarak yalnız olmadıklarını hissettiriyor.

"Mahalle mahalle gezip yemek dağıtıyoruz"

Gençlik Merkezi yetkilisi Mahfuz Soyugüzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kızılayın ramazan boyunca yapacağı yemekleri gönüllü öğrenciler olarak dağıtacaklarını söyledi.

Yemek dağıtım işini gençlik merkezi olarak gönüllü yapmak istediklerini ve bunu ramazan öncesi Kızılaya bildirdiklerini anlatan Soyugüzel, şöyle konuştu:

"Maddi durumu kötü, engelli ya da yemek yapamayacak durumdaki 80 ihtiyaç sahibi aileye gönüllü yemek dağıtıyoruz. Bu da yaklaşık 500 kişiye tekabül ediyor. Gençlerle her gün öğleden sonra aşevine gelerek yemekleri araçlara yüklüyoruz. Ardından mahalle mahalle gezip yemekleri dağıtıyoruz. Yemek verdiğimiz birçok vatandaşımız yatalak olduğu için onlarla sohbet edip, moral veriyoruz. Mutlu oluyorlar. Ramazan boyunca buna devam edeceğiz."

Mahallelerde yemek dağıttıktan sonra Bitlis Belediyesince kurulan iftar çadırına geçip oradaki görevlilere de yardım ettiklerini dile getiren Soyugüzel, yaklaşık 100 gençle her gün bu işleri gönüllü yaptıklarını söyledi.

Soyugüzel, "Erkenden çadıra gidip masaları kuruyoruz ve iftar saatine hazırlık yapıyoruz. İftarda yemekleri dağıtıyoruz. Yemeğin ardından tekrar masaları temizleyip ortamı etkinlikler için hazırlıyoruz." dedi.

Gönüllü öğrencilerden Didar Çoban ise ramazan boyunca Kızılayın aşevinde yapılan yemekleri dağıttıklarını belirterek, "Aynı zamanda yaşlı ve engelli vatandaşlarla sohbet ediyoruz, onlarla çok güzel vakit geçiriyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA