Gönüllü motosikletçiler "Yalnız Değilsiniz" kampanyasıyla yaşlıların kapısını çalacak
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Gönüllü motosikletçiler "Yalnız Değilsiniz" kampanyasıyla yaşlıların kapısını çalacak

Gönüllü motosikletçiler
02.05.2020 13:20 | Son Güncelleme: 02.05.2020 13:39

Çankaya Kaymakamlığınca yalnız yaşayanlar başta olmak üzere 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde "Yalnız Değilsiniz" kampanyası başlatıldı.

Çankaya Kaymakamlığınca yalnız yaşayanlar başta olmak üzere 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde "Yalnız Değilsiniz" kampanyası başlatıldı.

Kampanya kapsamında Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) üyesi 121 gönüllü, Kaymakamlık binasında bir araya gelerek Ankara Fırıncılar Odasınca hazırlanan paketleri yaşlılara ulaştırmaya başladı.

Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara, burada yaptığı açıklamada, tek yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlara ramazan boyunca en az bir kez uğrayarak yalnız olmadıklarını göstermek istediklerini söyledi. Bugün, TMF üyesi 121 motosikletli gönüllünün, Ankara Fırıncılar Odasının sponsorluğunda hazırlanan paketleri 65 yaş üstü vatandaşlara taşıyacağını aktaran Buhara, "Ramazanın mübarek günlerinde yaşlılarımıza uğrayarak hayır dualarını almak niyetindeyiz. Yaşlılarımızın aramasını beklemeden kapılarını çalarak, ihtiyaçlarını sormak, onlarla beraber olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Bu, toplumsal dayanışmamıza da güzel bir örnektir." dedi.

Buhara, Çankaya'da yaklaşık 17 bin tek başına, 127 bin de aileleriyle yaşayan 65 yaş üstü kişi bulunduğunu, ramazan boyunca mümkünse hepsine ulaşmak istediklerini bildirdi. TMF'nin özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bu tür etkinliklere ciddi destek verdiğini belirten Buhara, çalışmanın diğer sivil toplum kuruluşlarına da ilham kaynağı olmasını ve benzer faaliyetler yürütmeyi umut ettiklerini söyledi.

TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar da sosyal dayanışmaya en fazla ihtiyaç duyulan bu günlerde ellerini taşın altına koymak istediklerini, İçişleri Bakanlığının izniyle bir hizmet grubu oluşturduklarını, gönüllülerden 3 bini aşkın talep geldiğini ifade etti.

Bugün de Çankaya'da yalnız yaşayan 65 yaş üstü kişileri ziyaret edeceklerini belirten Uçar, "Bugün 120 motosikletle başladığımız bu etkinlik çok çok daha büyüyecek. Gerek olduğunda bütün motosiklet gönüllüleri bu tip sosyal faaliyetlerde birer nefer olduğunu da göstermiş oldu. Bu hizmet imkanını veren valiliklerimize, kaymakamlıklarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Bir motosikletçi için böyle havalarda evde kalmak çok büyük stres ve sıkıntı. Arkadaşlarımız bu sıkıntıyı, bu vesileyle hizmete çevirmiş oluyor." diye konuştu.

Sokak hayvanları da unutulmadı

Öte yandan Kaymakamlık bünyesinde sokak hayvanlarının beslenmesi için de başka bir grup kuruldu.

Kaymakam Hüdayar Mete Buhara, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda İlçe Tarım Müdürlüğü, Çankaya Belediyesi ekipleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve hayvanseverlerin yer aldığı bir ekip oluşturduklarını, bu ekip aracılığıyla sokak hayvanlarını da besleyeceklerini bildirdi.

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı Haydar Özkan da sokak hayvanlarının beslenmesini düzenleyen genelge dolayısıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür ederek, Kaymakamlık bünyesinde hazırlanan malzemeleri, tespit edilen noktalara dağıtacaklarını söyledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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