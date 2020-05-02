Gönüllü motorize ekibi Çankaya'da yaşlıları yalnız bırakmadı
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Gönüllü motorize ekibi Çankaya'da yaşlıları yalnız bırakmadı

Gönüllü motorize ekibi Çankaya'da yaşlıları yalnız bırakmadı
02.05.2020 14:15 | Son Güncelleme: 02.05.2020 14:16

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ve Çankaya Kaymakamlığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadele kapsamında 120 gönüllü motorize ekiple Vefa Sosyal Destek grubu çerçevesinde ilçe genelinde bulunan yaşlılara yiyecek ve yardım paketi götürerek onları yalnız bırakmadı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ve Çankaya Kaymakamlığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadele kapsamında 120 gönüllü motorize ekiple Vefa Sosyal Destek grubu çerçevesinde ilçe genelinde bulunan yaşlılara yiyecek ve yardım paketi götürerek onları yalnız bırakmadı.

İçişleri Bakanlığı'nın izni ile Türkiye Motosiklet Federasyonu 'Bin Motosikletli Gönüllü' kampanyası başlattı. Kampanyada sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde gönüllülük esasıyla Vefa Sosyal Destek gruplarına katkı sağlanıyor. Çankaya Kaymakamlığı, TMF ile Ankara Fırıncılar Odası 120 motosiklet tutkunu ile ilçe genelinde yalnız yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlar ile 65 yaş üstü aileleri ziyaret ederek yiyecek ve yardım paketi götürdü. Ayrıca Türkiye'de en çok motosikletli gönüllü Çankaya'da Vefa Sosyal Destek grubunda bulunuyor. Destek olmak isteyen sponsorların ise Çankaya Kaymakamlığı'na başvurması gerekiyor.

Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara kampanya hakkında, "Güzel bir proje ile beraberiz. 65 yaş üstü yaşlılarımıza, özellikle evde tek başına yaşayan yaşlılarımıza Ramazan ayı boyunca en az bir kez uğrayarak onların kapılarını çalmak istiyoruz. Onların yalnız olmadıklarını, hep beraber olduğumuz anlatmak istiyoruz. Türkiye Motosiklet Federasyonu ile buradayız. Bütün motorize ekiplerimizle birlikte Ankara Fırıncılar Odası'nın sponsorluğunda bir hediye ve gıda paketi göndermek istiyoruz. Özellikle bu özel günlerde yaşlılarımıza uğrayarak onların hayır dualarını almak niyetindeyiz. Çalınmadık kapı bırakmak istemiyoruz. Yaklaşık Çankaya'da 17 bin tek başına yaşayan yaşlımız var. Başta onlar olmak üzere 65 yaş üzeri 127 bin ailemiz var. Bu ailelerimizin tamamına erişmek istiyoruz. Çankaya olarak şanslıyız Türkiye Motosiklet Federasyonu bize çok yoğun bir destek verdi. Özellikle sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde gerek ekmek dağıtımı, gerek ilaç dağıtımı ile yaşlılarımızın hal hatırının sorulması ve ziyaret edilmesi konusunda bize büyük destek verildi. Türkiye'de 120 motosikletle en kalabalık motorize ekibi oluşturmuş durumdayız" dedi.

TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar ise "Bu önemli sosyal dayanışmaya en fazla ihtiyaç duyduğumuz günlerde elimizi taşın altına koyalım istedik. Bu noktada eğitim kurulumuzun koordinasyonunda ve en başta İçişleri Bakanlığımızın izni ile bir hizmet grubu oluşturduk. Katkı sağlamak için önce bin sayısı ile başlamıştık ama saatler geçmeden 3 bini aşkın talep oldu. Umut ediyorum ki 120 motosikletçi ile başladığımız bu etkinlik aslında çok daha büyüyecek ve gerek olduğunda motosiklet gönüllüleri bu tip hizmetlerde ve faaliyetlerde nefer olduğunu göstermiş olacak" diye konuştu.

(İrfan Çalışkan - Erdinç Türkcan/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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