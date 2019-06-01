Gönüllü mezarlık düzenleme timi

Sivas'ın Divriği ilçesinde bir grup gönüllü vatandaş kurdukları tim ile ilçede bulunan Garipler mezarlığında çevre düzenlemesi yaptı.

Sivas kent merkezine 175 km uzaklıkta bulunan Divriği ilçesinde bir grup vatandaş, kurdukları gönüllü timi ile ilçe merkezinde bulunan Garipler mezarlığında çevre düzenlemesi yaptı. Mezarlık timi, düzenlemede ziyaretçilerin rahat edebilmeleri için uzamış otları keserken, mezarlık içerisinde bulunan çöpleri de temizledi. Mezarlık bakımları ile de ilgilenen tim mezarları sulamayı da ihmal etmedi. Hiçbir ücret almadan 4 gün boyunca bu görevi yerine getiren vatandaşlar ise yaptıkları bu işlemin insanlık görevi olduğunu söylediler. - SİVAS

Kaynak: İHA