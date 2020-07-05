Gönüllü meslek lisesi öğretmenleri, yabancı öğrencilerin hayallerini "kodluyor"
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Gönüllü meslek lisesi öğretmenleri, yabancı öğrencilerin hayallerini "kodluyor"

Bursa'daki Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin meslek öğretmenleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde ülkelerine dönemeyen Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki yabancı öğrencilere robotik kodlama başta olmak üzere birçok konuda eğitim veriyor.

Gönüllü meslek lisesi öğretmenleri, yabancı öğrencilerin hayallerini
05.07.2020 11:01 | Son Güncelleme: 05.07.2020 11:38

Bursa'daki Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin meslek öğretmenleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde ülkelerine dönemeyen Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki yabancı öğrencilere robotik kodlama başta olmak üzere birçok konuda eğitim veriyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı olarak 4 yıl önce eğitim vermeye başlayan, 4 kıta ve 70 ülkeden seçilen öğrencilerin eğitim hayatını sürdürdüğü Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kurulan bilim ve teknik atölyelerinde öğrenciler hedefleri olan mühendislik eğitiminin altyapısını meslek lisesi öğretmenlerinden öğreniyor.

Yabancı öğrencilere gönüllü 4 meslek lisesi öğretmeni tarafından robotik kodlama, elektrik-elektronik tasarım uygulamaları, bilgisayarlı tasarım ve 3 boyutlu yazıcılar konusunda eğitimler veriliyor.

Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Oktay Güllü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleki eğitimdeki bilgi ve birikimi paylaşmanın kendileri açısından önemli olduğunu ifade ederek, eğitim verilmesinin kendileri için güzel bir fırsat olduğunu söyledi.

Ellerindeki imkanları başka okullarla paylaşmanın kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Güllü, "Bu okulda pandemi nedeniyle memleketlerine gidememiş öğrencilerimiz var. İş birliği içerisinde 4 beceri atölyesi kuruldu. Atölyelerin kurulumu noktasında bizim de katkımız olmuştu. Öğrencilere kendi hayal dünyalarındaki etkinlikleri yapmaları konusunda yardımcı oluyoruz." dedi.

Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Türkmen ise yabancı öğrencilerin öğrenmeye yönelik çok büyük talepleri olduğunu belirterek, mesleki eğitimin kendilerine bu konuda çok büyük destek sağladığını ifade etti.

Türkmen, 70 ülkeden gelen gençlere en iyi barınma imkanlarını sağladıklarına dikkati çekerek, şunları anlattı:

"Çocuklarımızın gözlerinin içine bakıyoruz, onlar geleceklerini kodluyorlar, tasarlıyorlar. Gönül coğrafyamızın, ümmetin, insanlığın ihtiyaç duyduğu karakterli insanlar yetiştirmeye çalışıyoruz. Gençlerin ülkelerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücüne, kendi kariyerlerini oluşturucakları bir insan gücü için çalışıyoruz. Yurt dışında da öğrenci alan okullar var ama onlar bir transfer peşindeler, asimilasyon peşindeler. Biz ise gönül coğrafyamızın ihtiyaç duyduğu insanları yetiştirerek, ülkemize olan gönül bağlarını muhafaza ederek, kendi ülkelerinin de kalkınmasına faydalı olabilecek bir nesil yetiştirmeye çalışıyoruz. Örneğin Nepal'den gelen bir genç o şartlarda bir fabrika hayal ediyor, mühendis olmayı hayal ediyor."

"Salgın döneminde Türkiye'de kendimi güvende hissediyorum"

Elektrik-Elektronik Teknolojisi Atölye Şefi Semih Aydın, yapılan iş birliği kapsamında, ülkelerine dönemeyen öğrencilere kendilerini geliştirmek adına eğitimler verdiklerini ve öğrencilerin eğitim alma konusunda istekli olduğunu söyledi.

Aydın, robotik kodlama, 3 boyutlu yazıcı eğitimi, 3 boyutlu tasarım, elektrik-elektronik gibi konuların en ince ayrıntılarına kadar atölye çalışmaları yaptıklarını belirterek, "56 öğrenci eğitimlere katılıyor, 4 öğretmen olarak eğitim veriyoruz. Yaz dönemi boyunca da öğrenci sayısı 100'ü geçecek. Yaptıkları çalışmaları aileleriyle paylaşıyorlar, aileler de bizlere teşekkürlerini sunuyorlar. Ülkemiz buradaki öğrenciler için büyük destekler sunuyor. Bu sunulan desteklere bizlerin de meslek lisesi olarak katkımız oldu." dedi.

Okulda öğrenim gören son sınıf öğrencilerinden Liberyalı Abubakar Diallo, hayalini kurduğu eğitimleri aldığını, bu eğitimlerin kendisi için çok faydalı olduğunu kaydetti.

Diallo, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mühendislik okumak gibi bir hedefi olduğunu aktararak, "Üniversiteyi bitirdikten sonra hedefim ülkeme dönmek. Elektrik alanında benim ülkem çok geride, diğer ülkelere muhtaç oluyoruz. Bunları iyi öğrenirsem kendi ülkeme çok faydalı olabilirim. Salgın döneminde Türkiye'de kendimi güvende hissediyorum. Burada bize çok iyi bakıyorlar." diye konuştu.

Etiyopyalı Muhammad Abdulqadir Adem ise bilgisayarda tasarım yaptıklarını ve 3 boyutlu yazıcılar konusunda iyi bir eğitim aldıklarını belirterek, "Ben mühendis olmayı hedefliyorum. Buradaki eğitimlerle kendimi geliştireceğime inanıyorum. Temel konuları öğrenmek ilerideki eğitimimde bana faydalı olacak. Burada öğrendiklerimi ülkeme döndükten sonra başka insanlara da öğretmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Manşet

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