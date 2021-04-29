Gönüllü kültür kuruluşlarından KGC'ye ziyaret
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Gönüllü kültür kuruluşlarından KGC'ye ziyaret

Gönüllü kültür kuruluşlarından KGC'ye ziyaret
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği yöneticileri, Kayseri Gazeteciler Cemiyetine (KGC) taziye ve hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği yöneticileri, Kayseri Gazeteciler Cemiyetine (KGC) taziye ve hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Dernek Başkanı Ahmet Taş başkanlığındaki heyetin, Veli Altınkaya'nın vefatı üzerine cemiyet başkanlığına seçilen Metin Kösedağ'ı ziyaret etti.

Ziyarette dernek tarafından, kısa zaman önce hayatını kaybeden Cemiyet Başkanı duayen gazeteci Altınkaya için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, taziye dilekleri bildirildi.

Daha sonra cemiyetin yeni başkanı Kösedağ'a hayırlı olsun dileğinde bulunuldu.

Kösedağ, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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