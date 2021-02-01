Gönüllü Kültür Kuruluşlarından Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki
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Gönüllü Kültür Kuruluşlarından Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki

01.02.2021 15:31 | Son Güncelleme: 01.02.2021 15:34
Gönüllü Kültür Kuruluşlarından Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş, İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi'nde bazı gençlerin Kabe'nin posterlerini yerlere sermesinin toplum vicdanını derinden yaraladığını belirtti.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş, İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi'nde bazı gençlerin Kabe'nin posterlerini yerlere sermesinin toplum vicdanını derinden yaraladığını belirtti.

Taş, yazılı açıklamasında, Allah tarafından gönderilen semavi dinlerin kutsal mekanları ve ibadethanelerinin erdemli insanlar tarafından saygı gören mekanlar olduğunu ifade etti.

Kabe'nin de Müslümanların kutsal mekanı olduğuna dikkati çeken Taş, şunları kaydetti:

"Dininde samimi olan hiçbir Müslüman ve kitap ehli, başta Kabe ve Mescidi Aksa olmak üzere içinde Allah'a ibadet edilen ibadethanelere dokunmazlar, saygıda kusur etmezler. Geçen günlerde İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi'nde LGBT sapkın örgütüne bağlı erdem yoksunu, inanç düşmanı bazı gençlerin kutsal Kabe'nin posterlerini şahmeran ekleyip yerlere sererek hakaretlerde bulunmaları, Türkiye kamuoyunu ve toplum vicdanını derinden yaralamıştır. Kutsallara hakaret olan ve toplumda kin ve nefret duygularının artmasına sebep olan bu olayı şiddetle kınıyor, telin ediyoruz. Bu çirkin, ahlak, hukuk ve vicdan dışı olayın ve faili olup tüm ülkemizde yayılma istidadı gösteren LGBT örgüt ve anlayışının, emniyet ve diğer ilgili birimler tarafından titizlikle sorgulanıp, adalet önünde yaptıkları hakaretin hesabının sorulmasını, gelecekte yapacakları çirkinlikler için daima tedbirlerin alınması yönünde ilgili devlet kurumlarını göreve davet ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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