Gönüllü kuaförlerden saç kesim ve tasarım etkinliği

TOROSLAR, MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesinin mobil kuaför aracı, bu kez de Toroslar ilçesi Mevlana Mahallesi'ne park etti. Saç kesim ve tasarım etkinliği ile Büyükşehrin gönüllü kuaförleri, sosyoekonomik yönden dezavantajlı olan mahalledeki vatandaşlara kuaförlük hizmeti verdi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi'ne bağlı Gönüllüler Şube Müdürlüğü'ne kayıtlı 4 kuaför, Mevlana Mahallesi'ndeki kadın ve çocukların saçlarını kesti. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi bünyesinde faaliyet yürüten Kadın ve Çocuk Atölyesi önüne park eden mobil kuaföre, mahalle sakinlerinin yanı sıra atölyede dikiş, nakış kursuna katılan kadınlar ve aynı atölyede kreş eğitimi alan çocuklar da geldi. Diledikleri gibi saçlarını kestiren kadınlar ve çocuklar, araçtan mutlu ayrıldı.

Büyükşehrin gönüllü kuaförlerinden Hanife Türker, Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla dar gelirli vatandaşlara ulaşabildiklerini söyleyerek, "Kuaförlük yapıyoruz, bu işten de keyif alıyoruz. Bu tür etkinliklerde bulunmayı seviyoruz. İnsanlara dokunmayı seviyoruz. Ne zaman bize ihtiyaç varsa gelmeye hazırız. Gönüllüler Şube Müdürlüğü'nde kaydımız var, gönüllü üyeyiz. Her fırsatta yardımcı olmak istiyoruz. Belediyeye hizmet vermekten mutluyuz" dedi.

"Kuaförlerimizden çok memnun kaldık"

Gönüllü kuaförlerin verdiği hizmetten çok memnun kaldığını söyleyen Hatice Sönmez, "Hizmetlerden yararlandık. Memnunuz, güzel geçti. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. İlgilerinden ve hizmetlerinden çok memnun kaldık" diye konuştu.

Kadın ve Çocuk Atölyesi'nin kreşinde eğitim gören İkra Sönmez, mobil kuaförde saçlarını kestirdi. Saçlarını çok beğendiğini ifade eden minik İkra, "Gönüllü kuaförler geldi. Saçımızı kestiler, çok güzel kestiler. Çok mutluyum saçlarımdan, çok sevdim. Gönüllü gelen kuaförlere teşekkür ederim. Vahap Amca'ya çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet