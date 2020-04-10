Gönüllü kadınlar ücretsiz maske üretimine destek veriyor
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Koronavirüs, Kırşehir, Güncel

Gönüllü kadınlar ücretsiz maske üretimine destek veriyor

Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesinde yüzlerce kursiyerin eğitim gördüğü atölyeler, gönüllülerin de katılımıyla maske üretim merkezi haline getirilerek, üretilen maskeler ücretsiz dağıtılıyor.

10.04.2020 11:00 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:00
Gönüllü kadınlar ücretsiz maske üretimine destek veriyor

Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesinde yüzlerce kursiyerin eğitim gördüğü atölyeler, gönüllülerin de katılımıyla maske üretim merkezi haline getirilerek, üretilen maskeler ücretsiz dağıtılıyor.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi ile Aile Yaşam Merkezinde salgın nedeniyle kurslara ara verilmesi üzerine merkezlerdeki 21 dikiş makinesi, maske üretimi için kullanılmaya başlandı.

Atölyelerde, gönüllü kadınlar ve belediyenin kadın personeli tarafından üretilen maskeler, pazar yerleri başta olmak üzere birçok alanda ücretsiz dağıtılıyor.

Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Polat, AA muhabirine, devletin koronavirüs salgınıyla mücadele için aldığı tedbirler ışığında kentte belediye olarak halkın yoğun bulunduğu yerlerin dezenfekte edilmesinin yanı sıra maske ihtiyacının karşılanması için de çalışma başlattıklarını söyledi.

Daha önce vatandaşlara meslek öğretmek için açılan kurs atölyelerinin kısa sürede maske üretim merkezlerine dönüştürüldüğünü belirten Polat, 21 dikiş makinesini aktif kullandıklarını, ayrıca gönüllü 10 kadının da hem evlerinde hem de atölyelerde bu projeye katkı sunduğunu ifade etti.

Polat, projeyi hayata geçirdikleri 4 Nisan'dan beri 6 bine yakın maske ürettiklerini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bunların maliyetini belediye karşıladı. Belediye personelimiz, 2 kursiyerimiz ve gönüllü vatandaşlarımızın katılımıyla maskeleri ürettik. Maskelerin tamamını pazar yerlerinde, iş yerlerinde ücretsiz dağıttık. Bazı çevre ilçe belediyelerimize, sivil toplum örgütlerinin tamamına gönderdik. İhtiyacı olan herkese ücretsiz vermekteyiz. Üretimimiz de artarak devam etmekte. Ayrıca 10 vatandaşımızdan bazıları bizden malzeme temin ederek evlerinde üretime gönüllü katkı yapmaktalar."

Gönüllü olarak üretime destek veren Müge Yıldızhan da evi müsait olmadığı için kurs merkezindeki çalışmaya katıldığını söyledi.

Koronavirüs tedbirlerine uyarak maske üretimi yaptıklarını anlatan Yıldızhan, "Bu virüsten dolayı herkes bir mücadele içerisinde. Özellikle sağlık çalışanlarımız. Ben de kendimce evimden fedakarlık edip buraya gelerek onlar için bir şeyler yapmak istedim. O yüzden burada gönüllü olarak hizmet veriyorum." diye konuştu.

Belediye çalışanı Şule Karahan da sosyal mesafeye uygun olarak farklı odalarda üçer dörder kişi üretim yaptıklarını dile getirdi.

Gönüllülerin de olduğu 25 kişinin maske üretimine katıldığını anlatan Karahan, "Günlük 1500 maske üretiyoruz. Belediye ekipleri buranın dezenfekte işlemlerini yapıyor, ilaçlıyorlar. Maskelerimizi, eldivenlerimizi takıyoruz. Hepimiz aynı yerde olmamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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