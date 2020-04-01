Gönüllü kadınlar maske üretmeye başladı
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Mersin, Yerel

Gönüllü kadınlar maske üretmeye başladı

Gönüllü kadınlar maske üretmeye başladı Mersin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi bünyesinde faaliyet yürüten kadınlar ile kooperatife gönüllü olan kadınlar, korona virüs salgını ile mücadele noktasında maske üretmeye başladı Medikal maske kumaşından üretilen kullan at...

01.04.2020 12:47 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:48
Gönüllü kadınlar maske üretmeye başladı

Gönüllü kadınlar maske üretmeye başladı

Mersin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi bünyesinde faaliyet yürüten kadınlar ile kooperatife gönüllü olan kadınlar, korona virüs salgını ile mücadele noktasında maske üretmeye başladı

Medikal maske kumaşından üretilen kullan at maskelerinin malzeme tedarikini ise Mersin Büyükşehir Belediyesi sağlıyor

Kadınlar ilk etapta 100 bin adet maske üretecek

MERSİN - Mersin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi bünyesinde faaliyet yürüten kadınlar ile kooperatife gönüllü olan kadınlar, korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele noktasında maske üretmeye başladı. Medikal maske kumaşından üretilen kullan at maskelerinin malzeme tedarikini ise Mersin Büyükşehir Belediyesi sağlıyor.

Gönüllü kadınlar, Covid-19 ile mücadelenin sürdüğü şu günlerde vatandaşların sağlığını virüse karşı korumak için dikiş makinesinin başına geçti. Virüs Türkiye'de görülmeye başladığı günden itibaren kolonyada olduğu gibi tüm eczanelerde tükendiği için vatandaşların tedarik etme noktasında sıkıntı yaşadığı maskenin üretimini Büyükşehir'in öncülüğünde Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi bünyesinde faaliyet yürüten kadınlar ve onların organize ettiği gönüllü kadınlar üstlendi.

20 gönüllü kadının gönlünü ortaya koyarak başladığı maske dikiminde kadınların bir kısmı Barbaros Mahallesi'ndeki kurs merkezinde dikim yaparken, bir kısmı da kendi evlerinde dikiş makineleri ile vatandaşların sağlığı için maske üretimine başladı. Maskeler üretildikten sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından sterilizasyon işlemi yapılarak steril hale getirilecek. Korona virüs nedeniyle vatandaşların birçoğu önlem için evlerinden çıkmazken, birçoğu hala evlerine ekmek götürmek için virüse rağmen çalışmak zorunda kalıyor. İşe gitmek için sabah yola koyulan, toplu taşıma araçlarını kullanmak zorunda olan ve gün boyu çalışan mevsimlik tarım işçilerini, 65 yaş üstü vatandaşları, kanser hastalarını, engellileri ve Büyükşehir'in saha personelini virüse karşı koruyacak olan maskeler, dikim bittikçe dağıtıma çıkacak.

İlk etapta 100 bin adet üretecekler

Vatandaşların sağlığı için işe koyulan kadınlar ilk etapta 100 bin adet maske üretecek. Kurs Merkezi'nde bir araya gelen ve sosyal mesafeye dikkat ederek dönüşümlü çalışan gönüllüler kullan at tarzı yapılan maske dikimini salgın süresince devam ettirecek. Maskeler ilçeler dahil olmak üzere ihtiyaç duyulan her noktaya ulaştırılacak. Kooperatifin kurucu ortaklarından Eylem Bozdoğan, maskelerin dikim sürecini paylaşarak, "Şu günlerde en çok ihtiyaç duyulan şey maske. Biz de Kadın Kooperatifi olarak ne yapabiliriz diye düşündük. Üretici kadınlar olarak maske ihtiyacı doğrultusunda üretimde yer alabileceğimizi belirttik. Büyükşehir Belediyemiz'in de böyle bir talebi oldu. Biz de kooperatifimizin üreten kadınları ile beraber işe koyulduk. Burada sağlık dolayısıyla, risk oluşturmaması açısından mümkün olduğunca az kişi olması gerektiği için kadınların bir kısmı evden dikim yapıyorlar" dedi.

Bozdoğan, maskelerin hammaddesini Büyükşehir Belediyesi'nden temin ettiklerini ve gönüllülerle işe koyulduklarını ifade etti. Bozdoğan, "Büyükşehir bize bu maskelerin hammaddeleri verdi. Biz de birleştirerek son kullanım haline getiriyoruz. Maskeler paketlenmeden önce Mersin Büyükşehir Belediyemiz tarafından sterilizasyon işlemi yapılacak. Daha sonra paketlenip ihtiyaç sahibi yerlere dağıtım yapılacak. Bu süreçte yer almak istediğini belirten çok kadın oldu. 'Evimde dikiş makinam var, gönüllü olarak dikebilirim' diyenler oldu. Bu kadınlarımız bize sosyal medya hesaplarımız üzerinden mesaj yoluyla ulaşabilirler" diye konuştu.

Giyim üretim teknolojileri alanında öğreticilik yapan ve maske üreten kadınlara eğitim veren Gülten Çavuş ise "Gönüllü arkadaşlarla, 'biz de bu yolda varız ve destek vermeye hazırız' diyerek yola çıktık, maske üretiyoruz. Kadınlar daha önce halk eğitim destekli kurslarda dikiş ve giyim üzerine eğitim almışlardı ve makinaları çok seri kullanıyorlar. Talep edildiği kadar üretime hazırız. Medikal maske kumaşını belirli standartlarda hazırlayıp kullanıma hazır hale getiriyoruz. Evden çalışanlarla da telefonla iletişime geçip, eksikleri gideriyoruz. Gün geçtikçe de sayımız artıyor. Büyükşehir Belediyemiz'in bu girişimini çok önemsiyoruz. Çok güzel işlere imza atıyor, destekçisiyiz. Duyarlılığından dolayı Büyükşehir Belediyemiz'e teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Gönüllü kadınlar maske üretmeye başladı

Kaynak: İHA

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Gönüllü kadınlar maske üretmeye başladı
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