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Tufanbeyli, Türkiye, Adana

Gönüllü kadınlar maske üretiyor

Gönüllü kadınlar maske üretiyor Tufanbeyli ilçesinde kaymakamlığın koordinesinde gönüllü kadınlar maske üretimine başladı Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kaymakamlığın koordinesinde gönüllü kadınlar maske üretimine başladı.

12.04.2020 09:27 | Son Güncelleme: 12.04.2020 09:28
Gönüllü kadınlar maske üretiyor

Gönüllü kadınlar maske üretiyor

Tufanbeyli ilçesinde kaymakamlığın koordinesinde gönüllü kadınlar maske üretimine başladı

ADANA - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kaymakamlığın koordinesinde gönüllü kadınlar maske üretimine başladı.

Yeni tip korona virüs nedeniyle maske kullanımının kalabalık mekanlarda, pazar ile marketlerde zorunlu olmasından sonra maske ihtiyacının ortaya çıkmasıyla tüm Türkiye harekete geçti. Adana'nın karantinaya alınan ilçesi Tufanbeyli'de de kaymakam Ömer Sevgili koordinesinde terzilik yapmış kadınlar bulunarak gönüllü olarak maske üretimine geçildi. İlk etapta 5 bin maske üretilerek halka ücretsiz olarak dağıtılacağı öğrenildi.

Kaymakam Sevgili, kumaşların işlenmeye başlandığını ve maske üretiminin hızlı şekilde devam ettiğini belirtti. Üretilen maskelerin yıkanabilir olduğunu ve amaçlarının tüm kamu personellerine ve Tufanbeylilere ücretsiz olarak dağıtılacağını aktaran Sevgili, ilçenin ihtiyaç duyduğu maskelerin oluşturulan atölyelerde dikileceğini ve maskelerin Tufanbeyli Toplum Sağlığı Merkezi aracılığıyla sterilizasyonunun da yapılacağını ifade etti.

Sevgili, ayrıca yeni tip korana virüsten hayatın kaybedenlerin yakınlarını arayıp başsağlığı dilerken, bu virüse yakalanan vatandaşları da telefonla arayıp daima yanlarında olduklarını bildirdi.

Gönüllü kadınlar maske üretiyor

Kaynak: İHA

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