Gönüllü kadınlar maske üretimine başladı
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Hasköy, Muş, Yerel

Gönüllü kadınlar maske üretimine başladı

Gönüllü kadınlar maske üretimine başladı Muş'un Hasköy ilçesindeki aile destek merkezinde görevli usta öğretici kadınlar, gönüllü olarak korona virüs salgını nedeniyle sağlık personelleri ve acil ihtiyaç sahibi vatandaşlar için günde bin adet maske üretmeye başladı.

25.03.2020 13:59 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:01
Gönüllü kadınlar maske üretimine başladı

Gönüllü kadınlar maske üretimine başladı

MUŞ - Muş'un Hasköy ilçesindeki aile destek merkezinde görevli usta öğretici kadınlar, gönüllü olarak korona virüs salgını nedeniyle sağlık personelleri ve acil ihtiyaç sahibi vatandaşlar için günde bin adet maske üretmeye başladı.

Hasköy Kaymakamı Murat Güneş'in öncülüğünde Hasköy Devlet Hastanesi ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle gönüllü kadınlar tarafından ADEM'de maske üretimine başlandı. Hasköy Devlet Hastanesi tarafından temin edilen malzemeler, dezenfekte edilen atölyede usta öğretici ve kadın kursiyerlerin elinden 5 aşamadan geçerek maskeye dönüştürülüyor. Burada üretilen maskeler, kontrollerin ardından sterilize edilmek üzere Hasköy Devlet Hastanesine gönderiliyor.

"Gönüllü olarak maske üretiyoruz"

Maske üretimiyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan usta öğretici Maksude Özdemir, arkadaşlarıyla beraber gönüllü maske üretimine başladıklarını söyledi. Hasköy Devlet Hastanesi ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından ortaklaşa bu işi gönüllü yaptıklarını ifade eden Özdemir, "Öncelikle kesim, katlama, ütüleme, dikim ve paketleme işi yapıldıktan sonra maskelerimizi hastaneye teslim ediyoruz. Maskeler, hastanede bir gün sterilize edilerek vatandaşlarımıza, hastalarımıza kullandırılıyor" dedi.

Korona virüsünden dolayı çok endişeli olduklarını aktaran Özdemir, "Risk altındayız ama başhekimlik tarafından bu alan sterilize edildi. Bu maskeleri steril ortamda yapmaktayız. Ülkemizin başına gelen bu sıkıntıdan dolayı hepimiz çok üzüntülüyüz. Çok şükür bilinçli olarak bu işi yapmaktayız. Halen kötü bir vaka bizde yok ama olmaması gibi bir kaide de yok. Bütün vatandaşlarımızdan dikkat etmelerini, evde kal uyarılarının da dikkate alınmasını ve kesinlikle dezenfekte kurallarına uyulmasının gerektiğini de rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu işi yapmak için seferber olduk"

"Şu an bütün kamu kurum ve kuruluşları esnek bir şekilde kimisi izin alarak, kimisi de evde ama biz gönüllü olarak halen çalışmaktayız" diyen Özdemir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yine mesai saatleri de 08.00 - 17.00 aralığında. Gelip gönüllü olarak arkadaşlarımızla beraber maske üretimini yapıyoruz. Bu noktada katkı sağlayabiliyorsak ne mutlu bize. Gönüllü olarak bizde bu işi yapmak için seferber olduk. Günlük ortalama bin maske üretiyoruz."

Gönüllü kadınlar maske üretimine başladı

Kaynak: İHA

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Gönüllü kadınlar maske üretimine başladı

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