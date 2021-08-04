Gönüllü İtfaiyecilikte Eğitimler Tamamlandı
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Gönüllü İtfaiyecilikte Eğitimler Tamamlandı

Gönüllü İtfaiyecilikte Eğitimler Tamamlandı
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Her türlü afet durumunda vatandaşların yanında yer alan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, geçtiğimiz aylarda uygulamaya koyduğu 'Gönüllü İtfaiyecilik' projesinde eğitimlerini tamamladı.

Her türlü afet durumunda vatandaşların yanında yer alan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, geçtiğimiz aylarda uygulamaya koyduğu 'Gönüllü İtfaiyecilik' projesinde eğitimlerini tamamladı. Teorik eğitimlerin yanı sıra, uygulamalı eğitimlerde alan gönüllü itfaiyeciler, afet durumlarında Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerine destek olacak.

Yangın, sel ve deprem gibi afet durumlarına hızla müdahale eden Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, uygulamaya koyduğu 'Gönüllü İtfaiyecilik' projesinde teorik ve uygulama eğitimlerini tamamladı. Temel ilk yardım ve temel yangın müdahale eğitimlerinin ardından 23 kişi gönüllü itfaiyecinin göreve hazır olduğunu belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, "Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyecilik Dairesi Başkanlığı olarak gönüllü itfaiyecilik eğitimlerimizi tamamladık. Pandemi nedeniyle eğitimlerimize bir süre ara vermiştik. Daha önce teorik eğitim verdiğimiz gönüllü itfaiyecilerimiz bu kez uygulamalı eğitim verdik. 120 saatlik eğitimin ardından gönüllü itfaiyecilerimiz olası afet durumlarında bize destek vermeye hazır durumdalar" dedi.

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Kaynak: Habermetre

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