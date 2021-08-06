Gönüllü itfaiyecilik eğitimleri başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gönüllü itfaiyecilik eğitimleri başladı

Gönüllü itfaiyecilik eğitimleri başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yalova'nın Altınova Belediyesinde "gönüllü itfaiyecilik projesi" eğitimleri 10 kişilik gruplar halinde başladı.

Yalova'nın Altınova Belediyesinde "gönüllü itfaiyecilik projesi" eğitimleri 10 kişilik gruplar halinde başladı.

Gönüllü itfaiyecilik eğitimleri, 40 saat teorik ve uygulamalı olarak mesai saatleri sonrası ve hafta sonları verilecek. Kursiyerlere, temel itfaiyecilik eğitimi, ev, araç, orman yangınları ve afet bilinci gibi eğitim aktarılacak. Altınova Belediyesi'nin yangın, kaza ve olası afet durumlarında itfaiye ekiplerinin bölgeye ulaşması anına kadar geçen süreçte oluşan can ve mal kayıplarını asgariye indirmek için hayata geçirdiği proje başladı. Gerekli eğitimleri alan gönüllüler, kurs bitiminde 'gönüllü itfaiyeci kartı' alarak görevlerine başlayacak. Sunulacak eğitimlerle itfaiye faaliyetlerine geri hizmet desteği sağlanacak, arama kurtarma çalışmalarında itfaiyeye destek olunacak. Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği bünyesinde gönüllülük esasıyla hareket edecek 18 yaş ve üzerindeki vatandaşların yangın ve afet bilincine karşı farkındalık oluşturulacak.

Altınova Belediyesi İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "Bu proje ile ekiplerimizin olayın gerçekleştiği bölgeye ulaşması anına kadar geçen süreçte oluşan can ve mal kayıplarını en aza indirmeyi amaçlıyoruz. Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma, olası afet gibi durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale eden itfaiye ekiplerine ilk yardım hizmetlerini yürütmede yardımcı olmak, halkı yangın söndürme ve afetlere karşı alınacak önlemler konusunda aydınlatmak, verecek olduğumuz eğitimlerin başında geliyor. - YALOVA

Gönüllü itfaiyecilik eğitimleri başladı
Gönüllü itfaiyecilik eğitimleri başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çaresizliğin fotoğrafı! Yanan mahallelerini elleri kolları bağlı şekilde tepeden izlediler
Çaresizliğin fotoğrafı! Yanan mahallelerini elleri kolları bağlı şekilde tepeden izlediler
Kız kaçırmaya geldiler, kundakçı sanılıp az kalsın linç ediliyorlardı
Kız kaçırmaya geldiler, kundakçı sanılıp az kalsın linç ediliyorlardı
4 yaşındaki Hasan ailesini yanmaktan kurtardı
4 yaşındaki Hasan ailesini yanmaktan kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Mustafa Şentop Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Müge Anlı Yusuf Güney İbrahim Tatlıses
Spor Eda Erdem Mete Gazoz Burak Elmas Rıza Kayaalp Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gönüllü itfaiyecilik eğitimleri başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 11:10:21. #1.16#

title