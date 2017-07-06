Gönüllü İtfaiyeciliğin Yaygınlaştırılması Yangınların Büyümesini Engelleyebilir

Türkiye'de ve dünyada korkutucu boyutlara ulaşan yangınlar, bu sorunun çözümü için arayışları beraberinde getirdi. Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Serdar Büyükipekci yangınların sebepleri ve çözüm önerileri hakkında bilgi verdi.



Orman yangınlarında havaların ısısının artması ve havadaki nem oranının düşmesinin en büyük etkenler içerisinde söylenebileceğini belirten Büyükipekci, "Genelde orman yangınları insanların yanlış tutum ya da davranışlarıyla da gerçekleşebilmektedir. Bu yangınların en önemli sebeplerinden bazıları da sigara izmaritlerinin söndürülmeden doğaya atılması, piknik alanlarında yakılan mangalların ateşlerinin söndürülmeden doğaya bırakılması" dedi.



"İHA'lar yangınların kontrolü için büyük önem taşıyor"



İnsansız hava araçlarının yangının tespiti, yönlenmesi ve rüzgarla birlikte hangi yöne gittiğinin belirlenmesi için kullanılabileceğini söyleyen Büyükipekci, "İnsansız arazi araçlarının oluşturulması ve termo kameralarla bunların mevcut yangınlarda kullanılması, yangınların daha kısa sürede kontrol altına alınmasını sağlayacaktır. Hem de yangına hızlı bir şekilde müdahale imkanı sağlayacaktır" şeklinde konuştu.



"Gönüllü itfaiyecilik sistemi Türkiye geneline hızla yayılmalı"



Gönüllü itfaiyecilik sisteminin Türkiye geneline hızlı bir şekilde yayılması gerektiğini aktaran Büyükipekci; taşralarda ve köylerde yangın yerine ulaşımın zorlaştığını, bu nedenle itfaiyecilerin yangına geç gittiği durumlarda gönüllü itfaiyecilerin yangına ilk müdahaleyi yaparak yangının büyümesini engellemesi ve olası büyük yangınların da önüne geçmesinin mümkün olduğunu kaydetti. NEÜ olarak, "Yangın Eğitici Eğitmenliği Sertifika Programı" vermekte olduklarını, bu sertifika programında kursiyerlerin olası yangınlara müdahale ve yangınları önleme için kurs aldıklarını belirten Büyükipekci, kurslara katılımın artmasıyla daha bilinçli bireylerin olacağını, böylece yangınların önüne geçmek için büyük bir adım atılacağını dile getirdi. Büyükipekci, gönüllü itfaiyecilikte de üniversite olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.



İki yıllık ön lisans programında itfaiye teknikeri olarak yetişen öğrencilerinin de orman yangınları, deniz yangınları, uçak yangınları ve sanayi yangınları gibi bir takım dersleri alarak mezun olduklarında bu tür olası yangınlara müdahalede daha profesyonelce ve başarılı bir şekilde müdahale etmelerinin söz konusu olacağını vurgulayan Büyükipekci; Orman ve Su İşleri Bakanlığı, belediyeler ile üniversitelerin yangınlar konusunda iş birliği yapmasının önemli olduğunu vurgularken NEÜ olarak personel ve eğitim anlamında bakanlığa ve belediyelere destek vermeye hazır olduklarını vurguladı. Büyükipekci; "Mezun olan öğrencilerimiz Türkiye'nin dört bir tarafında görev alacakları için tüm yangın türlerine uygun müdahaleyi öğrenmelerini amaçlıyoruz. Bu konuda üniversitemiz olarak her türlü eğitim anlamında desteği veriyoruz. Öğrencilerimizin iyi bir eğitim almaları için hem ders içerisinde hem de ders haricinde birtakım tatbikatlar yaparak uygulamada daha çok faaliyet göstermelerini sağlıyoruz ve karşılaşabilecekleri güç durumları henüz öğrenciyken görmelerini istiyoruz. İleriki dönemlerde bu işin uzmanı olduklarında ne kadar çok yangın çeşidi görmüşlerse ona göre müdahale etmelerinde daha başarılı olabileceklerini de düşünüyoruz" dedi. - KONYA