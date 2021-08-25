Gönüllü itfaiyeciler yetişiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gönüllü itfaiyeciler yetişiyor

Gönüllü itfaiyeciler yetişiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yalova'nın Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği'nce 'Gönüllü İtfaiyecilik' projesi kapsamında eğitim çalışmaları sürüyor.

Yalova'nın Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği'nce 'Gönüllü İtfaiyecilik' projesi kapsamında eğitim çalışmaları sürüyor.

Afetlere ve yangınlara ilk müdahale için 'Gönüllü İtfaiyecilik' uygulamasını hayata geçiren Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği, eğitim çalışmalarına devam ediyor.

Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği, "Gönüllü İtfaiyecilik Projesi" eğitimleri 10 kişilik gruplar halinde devam ediyor. Gönüllü İtfaiyecilik Eğitimleri; 40 saat teorik ve uygulamalı olarak mesai saatleri sonrası ve hafta sonları verilecek. Kursiyerlere, temel itfaiyecilik eğitimi, ev, araç, orman yangınları ve afet bilinci gibi eğitim aktarılıyor. Altınova Belediyesi'nin yangın, kaza ve olası afet durumlarında itfaiye ekiplerinin bölgeye ulaşması anına kadar geçen süreçte oluşan can ve mal kayıplarını en aza indirmek için hayata geçirdiği, 'Gönüllü İtfaiyecilik Arama Kurtarma Ekibi Projesi başladı. Gerekli eğitimleri alan gönüllüler, kurs bitiminde 'Gönüllü İtfaiyeci Kartı' alarak görevlerine başlayacak.

Verilen eğitimlerle itfaiye faaliyetlerine geri hizmet desteği sağlanacak, arama kurtarma çalışmalarında itfaiyeye destek olunacak. Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği bünyesinde gönüllülük esasıyla hareket edecek 18 yaş ve üzerindeki vatandaşların yangın ve afet bilincine karşı farkındalık oluşturulacak.

Aldıkları eğitimin ilk müdahale açısından son derece önemli olduğunu ifade eden gönüllü itfaiyeci adayları, yöre halkının can ve mal güvenliğini korumayı esas alan faaliyetlerin hayata geçirilmesini sağlayan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'a teşekkür ettiler. - YALOVA

Gönüllü itfaiyeciler yetişiyor
Gönüllü itfaiyeciler yetişiyor
Gönüllü itfaiyeciler yetişiyor
Gönüllü itfaiyeciler yetişiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Okul çatısında 3 saatlik eylem
Okul çatısında 3 saatlik eylem
Yangın söndürme ekibinde çalışan orman işçisi evinin tavanına asılmış halde bulundu
Yangın söndürme ekibinde çalışan orman işçisi evinin tavanına asılmış halde bulundu
Kazdağları yanıyor! Ekiplerin söndürme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor
Kazdağları yanıyor! Ekiplerin söndürme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Akkaya Burak Özçivit Davut Güloğlu Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Ali Koç Mesut Özil Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Gönüllü itfaiyeciler yetişiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 11:00:37. #1.16#

title