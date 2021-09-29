Gönüllü itfaiyeciler sertifikalarını aldı
İtfaiye Teşkilatının kuruluşunun 307. yıl dönümü ve itfaiyenin belediyelere geçişinin 98. senesi nedeniyle Yalova Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği'nde program düzenlendi.
YALOVA (AA) - İtfaiye Teşkilatının kuruluşunun 307. yıl dönümü ve itfaiyenin belediyelere geçişinin 98. senesi nedeniyle Yalova Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği'nde program düzenlendi.
Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği'nde düzenlenen programda İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu, 2021 faaliyetleri hakkında programa katılanlara bilgi verdi.
Çavuşoğlu, Altınova ilçesinde ve çevresinde olası risklere karşı 5 araç, 14 personel ile 3 vardiya 7-24 kesintisiz hizmet verdiklerini belirtti.
Düzenlenen programda gönüllü itfaiyeci olmaya hak kazanan 20 kursiyere sertifikaları verildi.
Programa Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Altınova İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fırat Zorlu, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.