Gönüllü İtfaiyeciler Eğitimlerini Sürdürüyor - Haberler
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Gönüllü İtfaiyeciler Eğitimlerini Sürdürüyor

Habermetre - Haberler | Toplum
Gönüllü İtfaiyeciler Eğitimlerini Sürdürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda uygulamaya koyulan Gönüllü İtfaiyecilik projesi kapsamında eğitimler devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda uygulamaya koyulan Gönüllü İtfaiyecilik projesi kapsamında eğitimler devam ediyor. Gönüllü itfaiyecilere verilen 72 saatlik teorik eğitim zoom üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle veriliyor.

Yangın, sel ve deprem gibi afet durumlarına hızla müdahale eden Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, uygulamaya koyduğu 'Gönüllü İtfaiyecilik' projesinde gönüllü itfaiyecilerin eğitimlerine devam ediyor. Temel ilk yardım ve temel yangın müdahale eğitimlerinin ardından gönüllü itfaiyeciler uygulamalı eğitimlere başlayacak. Gönüllü itfaiyecilere yangın önlem ve eğitim şube müdürlüğü eğitmenleri tarafından teorik eğitimler zoom üzerinden uzaktan eğitim yöntemi ile veriliyor. Teorik eğitimlerin bitmesinin ardından pratik eğitimler itfaiye dairesi başkanlığı uygulama alanında devam edecek. İtfaiye Dairesi Başkanlığı bahçesinde yapılan uygulamalı eğitimlerle birlikte gönüllü itfaiyeciler afet durumlarında Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerine destek verecekler.

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