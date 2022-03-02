Gönüllü gençlere kamp jesti

ERZURUM (İHA) - Erzurum GSİM Palandöken Gençlik Merkezi, bir ilke imza attı. Gençlik liderleri ve gönüllü gençler Kandilli Kayaklı Koşu ve Biathlon Merkezi'nde iki gün kamp yaptı. Gençler 'Karvivor' yarışmasında da ter döktü.

Palandöken Gençlik Merkezi bir ilke imza attı. Kandilli Kayak Merkezi'nde gençlik liderleri ve gönüllü gençlere moral kampı yaptıran Palandöken GM ilgi odağı oldu. Gençler 'Karvivor' yarışmasıyla da keyifli anlar yaşadı. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Palandöken Gençlik Merkezi, yıl boyunca gençlik liderleriyle köy okulları, bakımevleri, huzurevleri, sportif faaliyetler ve diğer bütün faaliyetlere katılan gönüllüler için kamp düzenledi. Fırat Ceyhan ve Tuncay Altunok Koordinatörlüğü'nde Kandilli Kayaklı Koşu ve Biathlon Kayak Merkezi'nde yapılan iki günlük kampta katılımcı gençler moral depoladı. Kampta çeşitli eğlence etkinliklerinin yanı sıra gönüllü gençler arasında 'Karvivor Yarışması' yapıldı. Oldukça eğlenceli geçen yarışmada gönüllü gençler keyifli bir kamp yaptı. Kampta sportif faaliyetlerin yanı sıra Kitap Okuma, Oyunlar, halaylar, kamp ateşi yakma gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

Palandöken Gençlik Merkezi Gençlik Liderlerinden Fırat Ceyhan, "Başta il müdürümüz Birdal Öztürk, Gençlik Hizmetleri müdürümüz Muammer Aydın ile Palandöken Gençlik Merkezi Müdürümüz Memet Gözütok'un destekleriyle bir moral kampı gerçekleştirdi. Yıl boyunca bizimle birlikte faaliyetlerimizde koşup koşuşturan gönüllü gençlerimize Kandilli de iki gün kamp yaptırdık. Son derece verimli ve eğlenceli bir kamp oldu. Bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ERZURUM