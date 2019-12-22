: Gönüllü gençlerden yaşlı çifte hasat yardımı

22.12.2019 20:35 | Son Güncelleme: 22.12.2019 20:38

Muğla'nın Milas ilçesinde Milas Gençlik Merkezi 2019 Gönüllülük Yılı faaliyetleri kapsamında gönüllü gençler, yaşlı çiftin zeytin hasadına yardım etti.

Gençlerin, evrensel, milli, manevi ve insani değerlere sahip, çevreye saygılı ve toplumsal hayata aktif katılan bireyler olabilmeleri için düzenlenen etkinlikler çerçevesinde bir araya gelen lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan gönüllü gençler, Pınarlı Mahallesi'nde yaşayan Hanife ve Hüseyin Özkaya çiftini ziyaret etti.

Çiftin, hasat vakti gelen zeytin bahçesine girerek makine ve sırıklarla zeytinleri toplayan gençler, daha sonra bunları zeytinyağı fabrikasına teslim etti.

Özkaya çiftiyle de sohbet ederek zeytin hasadının inceliklerini öğrenen gönüllüler, etkinlik sırasında bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Milas Gençlik Merkezi Müdürü Aşkın Binbir, gönüllülük esasıyla düzenlenen zeytin hasadı etkinliğinde yaşlılar ile gençler arasında birlikteliği ve gençlerin sosyalleşmesini sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Yıl içinde çok sayıda yardım faaliyeti düzenlediklerini kaydeden Binbir, "Bizim medeniyetimizin kökünde yardımlaşma ve gönüllülük var. Biz bu değerlerimizi canlı tutmak adına gençlerimizle gerçekleştirdiğimiz gönüllülük faaliyetlerimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

İlk defa zeytin hasadına katıldığını ifade eden gönüllü Hiranur Çelik, yaşlılara saygı gösterilmesi ve değer verilmesi gerektiğini dile getirdi. Hiranur Çelik, büyük emekle sofralara gelen zeytin ve zeytinyağının değerinin bilinmesini, israf edilmemesini istedi.

Zeytin bahçesinin sahibi 84 yaşındaki Hüseyin Özkaya ise zeytin hasadını yaparken zorlandığını ancak gönüllü gençlerin yardımıyla kolay bir hasat gerçekleştirdiklerini ifade ederek, gençlerin desteğinden mutluluk duyduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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