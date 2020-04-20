Gönüllü gençlerden "Mamanı al bize katıl" kampanyası
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Erdemli, Kızılay

Gönüllü gençlerden "Mamanı al bize katıl" kampanyası

Gönüllü gençlerden "Mamanı al bize katıl" kampanyası Mersin'in Erdemli ilçesinde bir grup çevre ve hayvan dostu Kızılay gönüllüsü genç, sokak hayvanlarına dağıtılmak üzere 550 kilo mama topladı Kızılay gönüllüsü gençler 60 aileye de gıda yardımında bulundu Mersin'in Erdemli ilçesinde bir grup...

20.04.2020 17:41 | Son Güncelleme: 20.04.2020 17:45
Gönüllü gençlerden 'Mamanı al bize katıl' kampanyası

Gönüllü gençlerden "Mamanı al bize katıl" kampanyası

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir grup çevre ve hayvan dostu Kızılay gönüllüsü genç, sokak hayvanlarına dağıtılmak üzere 550 kilo mama topladı

Kızılay gönüllüsü gençler 60 aileye de gıda yardımında bulundu

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde bir grup çevre ve hayvan dostu Kızılay gönüllüsü genç, sokak hayvanlarına dağıtılmak üzere 550 kilo mama topladı. Kızılay gönüllüsü gençler 60 aileye de gıda yardımında bulundu.

Türk Kızılayı Erdemli Şube Başkanı Necati Şevik ile gönüllü gençlik temsilcisi Araf Demirtaş yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Şube Başkanı Şevik, çevre ve hayvan sever gençlerin kendi aralarında, esnaf arkadaşlarından ve sosyal medya aracılığıyla sokak hayvanlarını beslemek amacı ile 550 kilo mama topladıklarını söyledi.

Mamaları Çeşmeli Mahallesi sahilinden başlayarak Kızkalesi Mahallesi sınırına kadar dağıttıklarını anlatan Şevik, gençlerin gerçekleştirdiği "Mamanı al bize katıl" kampanyasının örnek davranış olduğunu belirtti.

Kızılay gönüllüsü gençlerin sadece sokak hayvanlarına mama dağıtmakla kalmadığını aynı zamanda ihtiyaç sahibi 60 aileye de gıda yardımında bulunduklarını ifade eden Şevik, gençlere teşekkür etti.

Türk Kızılay'ı Erdemli gönüllü gençler temsilcisi Araf Demirtaş da, "Mamanı al bize katıl" kampanyası başlattıklarını ve olumlu karşılık bularak 550 kilo sokak hayvanları için mama temin ettiklerini söyledi.

Sadece sokak hayvanlarına mama temin etmediklerini aynı zamanda ihtiyaç sahibi 60 aileye de gıda yardımında bulunduklarına değinen Demirtaş, "Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sokaklar boşaldı ve sokak hayvanları yemeksiz ve susuz kaldı. Biz de bir grup gençler olarak sosyal medya üzerinden kampanya başlattık. Kampanya sonunda 550 kilo mama temin ettik ve bu mamaları kedi ve köpeklere dağıtarak beslemelerini gerçekleştirdik. İnsanlar kadar sokak hayvanlarının da yaşam hakları var. Bizlere destek olan başta ilçe kaymakamız Avni Kula ve Kızılay Erdemli Şube Başkanı Necati Şevik'e teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Kampanyaya katılarak sokak hayvanlarına mama ve su dağıtan Mete Uğuz ise, korona ile mücadele edilen şu günlerde sokak hayvanlarının aç kalmasına razı gelmediğini ve açılan kampanyaya kendisinin de katıldığını ifade etti.

Uğuz, "Bizler nasıl evlerimizde çocuklarımız ile birlikte afiyetle yemeklerimizi yiyorsak, sokak hayvanlarının yaşamlarını sürdürmeleri için herkesi can dostlarımıza mama desteği verilmesini istiyoruz. Bu bir insanlık görevidir" diye konuştu.

Gönüllü gençlerden 'Mamanı al bize katıl' kampanyası

Kaynak: İHA

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