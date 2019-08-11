Gönüllü gençler yaşlı ve engellileri ziyaret etti

11.08.2019 14:59

Van'ın Erciş ilçesinde Gençlik Merkezi gönüllüleri, Erciş Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde yaşlı ve engelli vatandaşları ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Rehabilitasyon merkezindeki yaşlıların elini öpen, sohbet eden gençler, düzenledikleri çeşitli gösterilerle güzel vakit geçirmelerini sağladı.

Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, Kurban Bayramı'nda bakıma insanları yalnız bırakmamak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlemeye karar verdiklerini söyledi

Ziyarette çeşitli etkinliklerin düzenlendiğini aktaran Taşdemir, "Eskiden çocuklar, gençler bayramlarda büyükleri ziyaret ederlerdi. Burada da malum olduğu üzere yaşlılarımız var. Biz bayramda gençlerimizi bu insanlarla buluşturarak eski muhabbeti yaşatmak istedik. Farklı duygulara neden oldu, duygusal bir ortam oluştu." ifadelerini kullandı.

Gençlik Merkezi üyelerinden Ayşegül Sevinç, Kurban Bayramı dolayısıyla böyle bir etkinlik düzenlemeye karar verdiklerini söyledi.

Rehabilitasyon ve bakım evlerinde yaşlı kalan insanların ziyaret edilmesi gerektiğini belirten Sevinç, herkesin bu duyarlılığı göstermesini istedi.

Kaynak: AA