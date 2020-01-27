: Gönüllü gençler, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

27.01.2020 15:05 | Son Güncelleme: 27.01.2020 15:07

Muş Gençlik Merkezindeki gençlik liderleri ve gönüllüler, "Gençlerin İyilik Ağacı" projesi kapsamında yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Gençlik liderleri ve gönüllü gençler, kar ve soğuk havanın etkili olduğu kentte yaban hayvanlarına yönelik çalışma başlattı.

Gençler, merkeze 7 kilometre uzaklıktaki Karlıdere kırsalında belirlenen alana kemik, sakatat ve et, kuşlar için de buğday ve yem bıraktı.

Gençlik liderlerinden İrfan Batır, gazetecilere yaptığı açıklamada, kış mevsiminin bölgede çetin geçtiğini söyledi.

Buna rağmen çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Batır, "Karlıdere köyünde sıfırın altında 20 derece soğuğa rağmen arkadaşlarla birlikte doğaya yem bıraktık. Kara batıp çıktık ama iyi bir şeyler yapmanın huzuru var içimizde. Bu kapsamda bizlerden desteğini esirgemeyen Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Emrullah Güler'e teşekkür ederim." dedi.

Züleyha Toprak da zor koşularda yaşayan hayvanları unutmadıklarını söyledi.

Kaynak: AA

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