Gönüllü Gençler Sokak Hayvanlarını Unutmadı

Tekirdağ Gençlik Merkezi üyesi gençler, "Gençlerin İyilik Ağacı" projesi kapsamında sokak hayvanları bakım evini ziyaret etti.

Tekirdağ Gençlik Merkezi üyesi 10 genç, Süleymanpaşa Sokak Hayvanları Bakım evini ziyaret ederek köpeklere mama verdi.

Tekirdağ Gençlik Merkezi sorumlusu Ümit Kühram, yaptığı açıklamada, proje kapsamında faaliyetlerini sürdürdüklerini ve sokak hayvanlarını da unutmadıklarını belirtti.

Gençler olarak her zaman daha çok iyilik yapmak için çalıştıklarını dile getiren Kühram, "Barınağımızdaki hayvanlara mama getirip bıraktık. Arkadaşlarımız hayvanlarla ilgilendi, onlara kendi elleriyle mama verdi. Hayvanlarla yakından ilgilenip merkezin işleyişi hakkında veterinerlerden bilgi aldık." diye konuştu.