Gönüllü gençler sokak hayvanları için kulübe yapıyor
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Gönüllü gençler sokak hayvanları için kulübe yapıyor

Gönüllü gençler sokak hayvanları için kulübe yapıyor Ülkenin çeşitli illerinden gelen 50 genç günde 150 adet kulübe yapıyor Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde gönüllü olarak bir araya gelen gençler, sokakta kalan kedi ve köpekler için 1 günde 150 adet kulübe yapmayı hedefliyor.

04.07.2020 16:04 | Son Güncelleme: 04.07.2020 16:10

Gönüllü gençler sokak hayvanları için kulübe yapıyor

Ülkenin çeşitli illerinden gelen 50 genç günde 150 adet kulübe yapıyor

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde gönüllü olarak bir araya gelen gençler, sokakta kalan kedi ve köpekler için 1 günde 150 adet kulübe yapmayı hedefliyor.

Kırıkkale'nin Yahşihan İlçe Belediyesi sokak hayvanları için başlatılan 'pati köy' projesinin çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, ülkenin çeşitli illerinden de gönüllü olarak gelen gençlerle birlikte köpekler için kulübe yapıyor. Belediye işçileri de gençlere yardım ediyor. Yaklaşık 50 genç, bir günde 150 adet kulübe yapmayı hedefliyor.

"Biz Belediye Başkanlığına seçildiğimizde Türkiye'ye model bölgede lider sloganıyla çıktık" diyerek sözlerine başlayan Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Biz ilk geldiğimizde burada arkadaşlarla beraber sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmalarımız oluyor. Seçimi kazandığımız da çiçek istemedik. Biz köpek maması ve kedi maması istemiştik" dedi.

"Gönüllü arkadaşla beraber hedefimiz bugün 150 yuva"

Türkyılmaz, "Burada sağ olsun 50'ye yakın gönüllü arkadaşla beraber Türkiye'nin her bir yerinden gelen arkadaşlarla beraber karınca misaliyle kışa hazırlık yapıyoruz. Biliyorsunuz karınca ile ateş böceğinin hikayesini. Biz bugünden hazırlık yapıyoruz ki kışa sokak hayvanlarımız aç ve açıkta kalmasın. Burada tüm kamuoyuna sesleniyorum. 1 keser, 1 çivi, 1 tahta en fazla 25 dakika sürüyor bir köpek kulübesini yapmak. Buradan tüm hayvanseverlerden ricamız ellerinde bulundurdukları tahtaları çivileri keserlerle beraber bölgede bulunan hayvanlara birer proje yapsınlar. Ben burada 50 tane gönüllü arkadaşla beraber hedefimiz bugün 150 yuva yapmak. Yaklaşık 300 tane can yoldaşımıza ev sahipliği yapıyoruz. Benim ricam tüm kamuoyundan 1 kap su, 1 yemek, 1 kulübe hazırlığımız şimdiden olsun" şeklinde konuştu.

"Lütfen duyarlı olalım"

Yahşihan ilçesine sokak hayvanlarına barına yapmak için geldiklerini belirten Cebrail Yücel, "Gönüllü olarak burada çalışıyoruz. Sokak hayvanlarına yardım etmeye çalışıyoruz. Çevremizden insanların duyarlı olmasını istiyorum. Bu sokak hayvanlarına karşı narin davranmalarını istiyorum. Çünkü bunlar bize Allah'tan emanet olarak gönderildi. Tüm hayvanlar suçlu değildir. Hayvanların hepsi masumdur. Onlara mümkün olduğunca evinizde artan bir yemek kabını sokağımızın evimizin bir köşesine koyarak yardımda bulunabiliriz hayvanlara. Açlıktan soğuktan ölüyorlar. Arabaların altında kalıyorlar, zehirleniyorlar. Lütfen duyarlı olalım" dedi.

"Hayvanlara bir iyiliğimiz dokunur"

Yaren Gürol ise "Bende gelmek istedim işte hepimizin oturduğu bir zaman da boş durmaktansa hayvanlara bir iyiliğimiz dokunur. Çünkü hani havalar kötü oluyor fırtına yağmur bu hayvanlar nerede yatacak kalkacak o yüzden de geldik yapıyoruz" diye konuştu.

Gönüllü gençler sokak hayvanları için kulübe yapıyor

Kaynak: İHA

Manşet

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