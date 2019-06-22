Gönüllü gençler Şemdinli'yi sevdi

"Damla Projesi" kapsamında Hakkari'ye gelen yerli ve yabancı üniversiteli gençler, Şemdinli ilçesinin tarihi ve doğal güzelliklerini gezdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen proje kapsamında kente gelen aralarında Arnavutluk, Endonezya ve Bulgaristan'dan öğrencilerin de bulunduğu 45 genç, yöre halkını yakından tanıma fırsatı buluyor.

İlçedeki engellilerle bir araya gelen gönüllü gençler, Bağlar köyünde Seyyid Abdullah ve Seyyid Taha türbelerini ziyaret etti.

Tarihi Kayme Sarayı'nı gezen öğrenciler, köyde bir aileye konuk oldu.

Gençlerden Emine Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de birçok ile ziyaretler gerçekleştirdiklerini, son olarak da Hakkari'ye geldiklerini söyledi.

"Buraya gelme amacımız minik çocukların ve dezavantajlı bölgelerdeki insanların yüreğine dokunmak." diyen Aslan, Hakkari'nin güzel yüzünü görmeye geldiklerini dile getirdi.

Aslan "Aslında burası medyanın gösterdiği gibi değil. Herkesin gelip buraları görmelerini tavsiye ediyoruz. Burada insanlar çok misafirperver, bizleri sürekli evlerine davet ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Sümeyye Meryem Keskin de ziyaret ettikleri ailelerde tebessüm oluşturmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Hakkari'nin güzelliklerini her yerde anlatacaklarını belirten Keskin, "Artık benim bir tarafım Hakkari. Memleketim Aydın'ı nasıl anlatıp savunuyorsam burayı da anlatıp savunacağım. Doğası ve insanları çok güzel." dedi.

Kaynak: AA