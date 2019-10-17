Gönüllü gençler özel çocukları sevindirdi

17.10.2019 13:58

Iğdır Gençlik Merkezindeki gönüllü gençler, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, sınıflarını çizgi film karakterleriyle süslediği özel çocuklarla oyun oynayıp onları mutlu etti.

Gönüllü gençler, başlatılan sosyal sorumluk projesiyle Iğdır İnönü İlkokulundaki özel eğitim sınıflarında öğrenim gören miniklerle bir araya gelerek çeşitli etkinlikler yaptı.

Birçoğu üniversitede öğrenim gören gönüllü gençler, proje kapsamında, okuldaki 2 özel eğitim sınıfını boyayarak buradaki eksikleri giderdikten sonra miniklerle oyun oynadı.

Daha sonra okulun bahçesinde diğer öğrencileri de kapsayan etkinlikler düzenleyen gençler, yüz boyama, halat çekme ve mendil kapmaca oyunlarıyla öğrencilerle gün boyu eğlendi.

"Amaç, hoşlarına giden bir ortam oluşturmak"

Gençlik lideri Nedim Akkuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, özel eğitim öğrencilerinin hoşlarına gidecek bir havada eğitim görmelerini sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler yaptıklarını söyledi.

Öğrencilerin yapılan etkinliklerden çok memnun kaldığını ifade eden Akkuş, şöyle konuştu:

"Bugün İnönü İlkokulunda bulunan 2 özel eğitim sınıfını boyadık ve sonra duvarlarını onların hoşuna gidecek çizgi film karakterlerini çizdik. Daha sonra sınıfın yerlerine halı döşedik. Onlarla oyunlar oynayarak çeşitli etkinlikler yaptık. Buradaki amacımız özel eğitim alan kardeşlerimizin hoşlarına gideceği bir ortam yaratmak, dezavantajlı çocuklarımıza ulaşmaktır."

Gönüllü gençlerden Delal Bilgin de gençlik merkezinin koordinesiyle özel eğitim gören miniklerle bir araya geldiklerini belirterek, "Minik kardeşlerimizi mutlu etmek için buradayız. Çocuklarla çok eğlendik, onların yüzünü boyayarak, çeşitli etkinlikler yaparak hoş vakit geçirdik. En büyük isteğimiz çocukların yüzündeki o güzel tebessümü görmek ve sosyal farkındalık yaratmaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA