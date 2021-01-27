Gönüllü gençler oluşturdukları atölyede sokak hayvanları için kulübe üretiyor

Iğdır'da bir araya gelen gönüllü gençler, hayırseverlerden topladıkları yardımlarla kurdukları atölyede sokak hayvanları için kulübe üretiyor.

Iğdır'da bir araya gelen gönüllü gençler, hayırseverlerden topladıkları yardımlarla kurdukları atölyede sokak hayvanları için kulübe üretiyor.

Bir grup gönüllü genç, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü kentte sokak hayvanlarını kış koşullarından korumak için çalışma başlattı.

İlk etapta hayırseverlerden topladıkları yardımlarla sokak hayvanları için kulübe yaptırma kararı alan gönüllüler, bunun maliyetli olması nedeniyle "iş başa düştü" diyerek kolları sıvadı.

Kentteki bir sanat evinin resim sınıfını atölyeye dönüştüren gönüllüler, temin ettikleri su geçirmez ahşap malzemeleri buraya getirip adeta bir kulübe üretim tesisi kurdu.

300 lira olan kulübeyi kendi imkanlarıyla 100 liraya üretiyorlar

Dışarıda 300 liraya yapılan kulübeleri kendi aldıkları malzemelerle 100 lira maliyetle üreten gönüllüler, bugüne kadar yaptıkları el emeği göz nuru 50 kulübeyi sokak hayvanlarının yoğunlukla bulunduğu alanlara bıraktı.

Günde 10 kulübe üreten gönüllüler, numaralandırdıkları kulübelerin takibini yaparak hayvanların mama ve su gibi ihtiyaçlarını da ihmal etmiyor.

Projenin sürdürüldüğü sanat evinin sahibi Zeycan Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının birkaç gönüllü arkadaşının kendisine gelerek sokak hayvanları için kulübe üretme fikrini öne sürdüğünü söyledi.

Mekan sahibi olarak gençlere bu imkanı sağladığını ifade eden Şahin, duyarlı davranışlarından dolayı gönüllülere teşekkür etti.

İhtiyaç bitene kadar üretim devam edecek

Gönüllülerden Sema Gümüş ise arkadaşlarıyla gruplar halinde çalıştıklarını anlattı.

Bazılarının kulübe üretirken diğer ekibin de belli noktalara yerleştirdiğini ve takibini yaptığını anlatan Gümüş, "Amacımız çok kısa bir süre içerisinde hemen yapıp yetebildiğimiz kadar değil, var olan ihtiyaca göre üretmek. Şu an tarihini ve sınırını belirleyemediğimiz bir süre aralığında devam edeceğiz. Ne zaman ihtiyaç biterse o zaman tamamlamayı düşünüyoruz. Kendi çapımızda yapıma devam ediyoruz." diye konuştu.

Gönüllü gençlerden Betül Esmer de çalışmada farklı meslek dallarından bir araya gelen gönüllülerin görev aldığını belirtti.

Grup olarak uzun zamandır kentteki sokak hayvanları için çeşitli çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getiren Esmer, şunları kaydetti:

"Havaların soğumasıyla birlikte onların barınmasına yardımcı olmak için kulübe yapmaya karar verdik. Iğdır içinde ve dışarıdaki tanıdıklarımızdan yardım istedik, destek oldular. Şimdi malzemelerimizi alıp kendimiz yapıyoruz. Projeye başlamadan önce araştırmamızı yaptık ve satın alma şeklinde kulübelerin en düşük 300 liraya mal olabileceğini gördük. Bunun için kendimiz yaptık ve maliyetini 100 liraya kadar çektik. Dışarıdan çok güzel tepkiler alıyoruz. Bazı vatandaşların da bilinçlenmesine katkı sağladığımızı düşünüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız