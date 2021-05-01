Gönüllü gençler kendi imkanlarıyla köyün yüksek tepesine Türk bayrağı dikti
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Gönüllü gençler kendi imkanlarıyla köyün yüksek tepesine Türk bayrağı dikti

Anadolu Ajansı / Ahmet Arslan - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde bir araya gelen gençler, köylerinin yüksek tepesine Türk bayrağı dikti.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde bir araya gelen gençler, köylerinin yüksek tepesine Türk bayrağı dikti.

İlçeye bağlı Söğütlübahçe köyünde yaşayan gençler köyün yüksek tepesine bayrak dikmek için girişimlerde bulundu.

Gerekli izinleri alan gençler köylülerle birlikte topladıkları yardımlarla malzemeleri temin etti.

İş ve arazi araçlarının çıkamadığı tepeye kilometrelerce yürüyerek çıkan gençler, 17 metre uzunluğundaki direğe 12 metrekarelik Türk bayrağını astı.

Gönüllü gençler kendi imkanlarıyla köyün yüksek tepesine Türk bayrağı dikti
Gönüllü gençler kendi imkanlarıyla köyün yüksek tepesine Türk bayrağı dikti
Gönüllü gençler kendi imkanlarıyla köyün yüksek tepesine Türk bayrağı dikti
Gönüllü gençler kendi imkanlarıyla köyün yüksek tepesine Türk bayrağı dikti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Arslan

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