Gönüllü Gençler, Kedi Evi Yapıp Parklara Yerleştirdi

Salihli ilçesinde Gençlik Merkezi gönüllü üyeleri, "Gençlerin İyilik Ağacı" projesi kapsamında yaptıkları kedi evlerini parklara yerleştirdi.



Gençlik Merkezi'nin gönüllü gençleri ve özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim alan öğrenciler tarafından yapılan 60 adet kedi evi, önceden belirlenen parklara yerleştirildi.



Salihli Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Oktay Ayaz, ilçede "Gençlerin İyilik Ağacı" adı altında bir çok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Gençlik Merkezi olarak proje kapsamında gönüllü gençleri ve özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim alan öğrencilerle birlikte sokak hayvanlarına yönelik bir sosyal çalışma yapmak istediklerini belirten Ayvaz, "Bu kapsamda atık malzemelerden, kartonlardan öğrencilerimizle birlikte kediler için 60 adet kedi evi yapıldı. Bu evler, önceden belirlenen parklara dağıtılarak kedilerin kış mevsiminin olumsuz etkilerinden korunmaları amaçlandı."