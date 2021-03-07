Gönüllü gençler imece usulüyle Taşköprü sarımsağını toprakla buluşturdu
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Gönüllü gençler imece usulüyle Taşköprü sarımsağını toprakla buluşturdu

07.03.2021 14:43 | Son Güncelleme: 07.03.2021 14:46
Gönüllü gençler imece usulüyle Taşköprü sarımsağını toprakla buluşturdu

Gönüllü gençler, tarlada kadınlarla imece usulüyle çalışarak "coğrafi işaretli" Taşköprü sarımsağını toprakla buluşturdu.

Gönüllü gençler, tarlada kadınlarla imece usulüyle çalışarak "coğrafi işaretli" Taşköprü sarımsağını toprakla buluşturdu.

Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi'nin gönüllü gençleri, Taşköprü ilçesindeki etkinliğe giderken Ersil köyü yakınlarındaki tarlada kadınların sarımsak diktiğini gördü.

Kadınların yanına giden gençler, imece usulüyle dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağının dikimine yardım etti.

Tarlada çalışan kadınlardan Hamide Kuşçu, AA muhabirine, gençleri duyarlı davranışlarından dolayı kutlayarak, "Kızlar buradan otobüsle geçerken bizi tarlada görüp el salladılar. Biz de onlara el salladık. Sonra inip yanımıza geldiler, çay ikram ettiler. Bize yardım ediyorlar, imece usulü sarımsak dikiyoruz." dedi.

Gençlik lideri Funda Mısırlı Gültekin de "Etkinliğe giderken teyzelerimizi gördük. Şu an bölgede sarımsak dikme zamanı. Bizim elimizde çayımız vardı. Çay ikram ettikten sonra birlikte tarlada çalıştık." diye konuştu.

Hilal Yakupoğlu da "Teyzelerimizin bize karşılık verdiğini görünce yanlarına geldik. Bizi imeceye davet ettiler. Biz de dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağını toprakla buluşturduk." ifadelerini kullandı.

Gençler, daha sonra 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hazırladıkları çantaları tarlada çalışan kadınlara hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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