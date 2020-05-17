Gönüllü gençler ihtiyaç sahiplerini eve ve konfora kavuşturuyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gönüllü gençler ihtiyaç sahiplerini eve ve konfora kavuşturuyor

Elazığ'da bir araya gelen gençler, ihtiyaç sahiplerini hem eve hem de konfora kavuşturuyor.

17.05.2020 11:43 | Son Güncelleme: 17.05.2020 11:47

Elazığ'da bir araya gelen gençler, ihtiyaç sahiplerini hem eve hem de konfora kavuşturuyor.

Rızaiye Mahallesi'nde yaşayan öğrenciler ile tesisat, parke ve elektrik işlerinde çalışan 25 genç, 24 Ocak'ta meydana gelen Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremi yaşayan ailelere destek olmak için Valilik bünyesinde gönüllü olarak görev yaptı.

Daha sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında Vefa Sosyal Destek Grupları bünyesinde görev alan gençler, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlardan gelen talepleri sokak sokak, ev ev gezerek karışıladı.

Bu süreçte tanıştıkları ihtiyaç sahiplerine desteği sürdürme kararı alan gençler, hayırseverlerin de katkılarıyla iyilik hareketine devam ediyor.

Gençler ihtiyacı olan kişilere ev bularak sıcak bir yuvaya kavuştururken, bazı ailelerin de evlerini boyuyor, parke döşeyip, tesisatlarını yenileyerek yaşam alanlarını konforlu bir hale getiriyor.

"Üç ev ile başladığımız bir süreçte bugün 500 aileye ulaştık"

Gençlerden Musap Tanyıldızı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahalledeki arkadaşları ile Elazığ'da yaşanan depremden sonra zorda kalanlara yardımcı olmak için gönüllü olarak bir araya geldiklerini söyledi.

O süreçte ilk etapta yaşadıkları mahallede 60 çadırda gönüllü çalıştıklarını ifade eden Tanyıldızı, farklı mesleklerden olmaları nedeniyle yetim ve kimsesizler ile ihtiyaç sahibi ailelerin her türlü ihtiyacına koştuklarını aktardı.

Tanyıldızı, bu çalışmaları hayırseverlerin destekleri ile yürüttüklerini dile getirerek, deprem sürecinde çok büyük sıkıntılar yaşandı. AFAD ve Kızılay ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya çalıştık. Deprem sürecini çok şükür devletimiz en iyi şekilde yöneterek kontrol altına aldı. Biz de gençler olarak devletin yaptığı çalışmaların gönüllü destekçileri olduk." dedi.

Bu iyilik hareketini sürdürme kararı aldıklarını anlatan Tanyıldızı, "Çünkü yardımcı olmamız gereken birçok aile ile tanışmıştık. Oluşturduğumuz ekipte her meslekten genç vardı. Yardım işlerini profesyonel bir hale getirdik. Bize gelen hiçbir talebi geri çevirmedik. Üç ev ile başladığımız bir süreçte bugün 500 aileye ulaştık." diye konuştu.

"Ailelerin yüzünü güldürmeye çalışıyoruz"

Hayırseverlerin maddi desteği ve kendi imkanlarıyla çalıştıklarını dile getiren Tanyıldızı, şöyle konuştu:

"Desteğe ihtiyaç duyan bir aileye giderken neşe ile gidiyoruz, çıktığımızda da dualarla uğurlanıyoruz. 25 kişilik bir gençlik ekibiyiz. Bütün gayemiz Allah rızası için. Ailelere hayırseverlerin sağladığı gıda ve nakdi yardımları dağıtıyoruz, evlerinde tadilat yapıyoruz. Ailelerin yüzünü güldürmeye çalışıyoruz."

"Boş durmaktansa ailelere yardıma gidiyoruz"

Murat Durmaz ise ülkenin yaşadığı bu sıkıntılı süreçte arkadaşları ile gönüllü olarak ihtiyaç sahibi ailelere yardım sunduklarını kaydetti.

"İyilik yapmayı, ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşmayı seviyorum. Bana ne iş düşerse yapıyorum. Evde boş durmaktansa ailelere yardıma gidiyoruz." ifadelerini kullanan Durmaz, ailelere desteklerinin süreceğini aktardı.

"Bana ev buldular. Evde gereken tüm tadilatı yaptılar"

Gençlerin destek sunduğu vatandaşlardan 5 çocuk annesi 55 yaşındaki depremzede İsabet Kaya da depremde evinin yıkıldığını bu nedenle sıkıntılı günler yaşadığını söyledi.

İlk süreçte devletin kendileri için kapılarını açtığı eski devlet hastanesi binasında kaldıklarını anlatan Kaya, "Orada bu gençlerle tanıştım. Ellerinden geldiği kadar bana yardım ettiler. Bana ev buldular. Evde gereken tüm tadilatı yaptılar. Bu gençler de benim bir evladım oldu. Her sıkıntımda yanımda oldular. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

"Onların yardımı sayesinde şu an cennette yaşıyorum"

Abbas Yılmaz (55), kimsesinin bulunmadığını, gençlerden yardım istediğini söyledi.

Yılmaz, "Sokaklarda kalıyordum. Gençler bana ev kiraladı. Evimin tüm eşyalarını temin ettiler. Onların yardımı sayesinde şu an cennette yaşıyorum. Her gün bu gençlere dua ediyorum. Sıcak yemeğimi ve gıda ihtiyaçlarımı getiriyorlar. Şu anda hiçbir sıkıntım yok. Evimde kendi yatağımda yatıyorum. Allah razı olsun." şeklinde konuştu.

"Hızır gibi yetiştiler"

Üç çocuk annesi Hayriye Korkmaz ise kağıt toplayarak geçimini sağladığını belirterek, gençlerin desteğiyle evinin onarımının yapıldığını aktardı.

"Evim çok kötüydü. Evin elektrik tesisatını, tuvaletini onardılar. Evimin eksiklerini giderdiler. Evimin perdeleri yoktu, bugün de perde getirip taktılar. Allah razı olsun. Hızır gibi yardımıma yetiştiler." diyen Korkmaz, onlar sayesinde evinde çocukları ile rahat bir şekilde yaşayacağını söyledi.

Gönüllü gençler ihtiyaç sahiplerini eve ve konfora kavuşturuyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs bağlantılı yeni hastalıkla ilgili korkutan iddia: 230 çocuk öldü Haber
Koronavirüs bağlantılı yeni hastalıkla ilgili korkutan iddia: 230 çocuk öldü
ABD'de yanlış teşhis konulan ünlü Türk iş insanının annesi koronadan hayatını kaybetti Haber
ABD'de yanlış teşhis konulan ünlü Türk iş insanının annesi koronadan hayatını kaybetti
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı Haber
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı
Meteoroloji uzmanından 2 ay erken gelen sıcaklıklarla ilgili korkutan sözler: Bu bir afet Haber
Meteoroloji uzmanından 2 ay erken gelen sıcaklıklarla ilgili korkutan sözler: Bu bir afet
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı Haber
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı
Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu Haber
Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu
Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı?
Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı?
Yılın yarısını kar altında geçiren Karlıova'da, hiç koronavirüs vakası görülmedi
Yılın yarısını kar altında geçiren Karlıova'da, hiç koronavirüs vakası görülmedi
Vefa Grubu'na saldırıda CHP Gençlik Kolları Başkanı için yeniden gözaltı kararı çıkarıldı
Vefa Grubu'na saldırıda CHP Gençlik Kolları Başkanı için yeniden gözaltı kararı çıkarıldı
Dükkanları açmak hata mıydı? Uşak'ta 26 berberin korona testi pozitif çıktı
Dükkanları açmak hata mıydı? Uşak'ta 26 berberin korona testi pozitif çıktı
Galatasaraylı Florin Andone sosyal medyadan, koronavirüs testinin negatif çıktığını paylaştı
Galatasaraylı Florin Andone sosyal medyadan, koronavirüs testinin negatif çıktığını paylaştı
Dortmund - Schalke maçında yedek kulübesinde sosyal mesafe uygulandı
Dortmund - Schalke maçında yedek kulübesinde sosyal mesafe uygulandı
Kırklareli Valisi Bilgin: İlde koronadan ölen 28 hastanın 10'unda D vitamini eksikliği var
Kırklareli Valisi Bilgin: İlde koronadan ölen 28 hastanın 10'unda D vitamini eksikliği var
Boşanma aşamasındaki koca, hemşire karısını çocuklarının gözü önünde bıçakladı
Boşanma aşamasındaki koca, hemşire karısını çocuklarının gözü önünde bıçakladı
Adıyaman'da menfeze düşen otomobilin sürücüsü ile hastaneye yetiştirmeye çalıştığı babası hayatını kaybetti
Adıyaman'da menfeze düşen otomobilin sürücüsü ile hastaneye yetiştirmeye çalıştığı babası hayatını kaybetti
Arsenal'in eski menajeri Unai Emery: Mesut etrafındaki oyunculara bel bağlayan biri
Arsenal'in eski menajeri Unai Emery: Mesut etrafındaki oyunculara bel bağlayan biri
Yasak nedeniyle 42 gündür görüşemeyen iki genç kızın kavuşma anı Yeşilçam filmlerini aratmadı
Yasak nedeniyle 42 gündür görüşemeyen iki genç kızın kavuşma anı Yeşilçam filmlerini aratmadı
ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu
ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu
IMF, koronavirüs nedeniyle Kırgızistan'a ikinci kez kredi verdi
IMF, koronavirüs nedeniyle Kırgızistan'a ikinci kez kredi verdi
Tasarruf vurgusu yapan İmamoğlu, muhtarlara 2.600 liralık akıllı telefon hediye etti
Tasarruf vurgusu yapan İmamoğlu, muhtarlara 2.600 liralık akıllı telefon hediye etti
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
Emekli astsubay, 40 yılda 100 bin TL değerinde para koleksiyonu oluşturdu
Emekli astsubay, 40 yılda 100 bin TL değerinde para koleksiyonu oluşturdu
İstanbul'da tehlikeli anlar! Fırıncı, otomobilin bagajına oturup pide sattı
İstanbul'da tehlikeli anlar! Fırıncı, otomobilin bagajına oturup pide sattı
Nihat Özdemir, Haziran'da başlamaması halinde ligleri Temmuz ayında başlatabileceklerini söyledi
Nihat Özdemir, Haziran'da başlamaması halinde ligleri Temmuz ayında başlatabileceklerini söyledi
Havalandırma yetersiz kalınca 8 bin tavuk çırpına çırpına can verdi
Havalandırma yetersiz kalınca 8 bin tavuk çırpına çırpına can verdi
UEFA Başkanı Ceferin: Maçlar oynanırken pozitif vaka olursa, ligler oynanmaya devam edecek
UEFA Başkanı Ceferin: Maçlar oynanırken pozitif vaka olursa, ligler oynanmaya devam edecek
Siyasi Partiler Kanunu'nu değiştirme çağrısı yapan Bahçeli, iki liderin seçime girmesini istemiyor
Siyasi Partiler Kanunu'nu değiştirme çağrısı yapan Bahçeli, iki liderin seçime girmesini istemiyor
Adana yanıyor! Gölgede sıcaklık 41 dereceye ulaşınca asfaltta yumurta pişirdi
Adana yanıyor! Gölgede sıcaklık 41 dereceye ulaşınca asfaltta yumurta pişirdi
Hadise, İrem Sak'ın 'Ne güzel kızlar var' paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen
Hadise, İrem Sak'ın "Ne güzel kızlar var" paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Süreyya Önder Zehra Zümrüt Selçuk Sırrı Süreyya Önder
Magazin Neva Onur Saylak Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Lionel Messi Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Ivan Obradovic Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Adana Avrupa Antalya Türk Lirası
Şu an buradasınız: Gönüllü gençler ihtiyaç sahiplerini eve ve konfora kavuşturuyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.5.2020 11:56:24. #1.14#
title