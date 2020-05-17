Gönüllü gençler ihtiyaç sahiplerini ev ve konfora kavuşturuyor
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Gönüllü gençler ihtiyaç sahiplerini ev ve konfora kavuşturuyor

Elazığ'da bir araya gelen gençler, ihtiyaç sahiplerini hem eve hem de konfora kavuşturuyor.

Gönüllü gençler ihtiyaç sahiplerini ev ve konfora kavuşturuyor
17.05.2020 11:06 | Son Güncelleme: 17.05.2020 11:06

Elazığ'da bir araya gelen gençler, ihtiyaç sahiplerini hem eve hem de konfora kavuşturuyor.

Rızaiye Mahallesi'nde yaşayan öğrenciler ile tesisat, parke ve elektrik işlerinde çalışan 25 genç, 24 Ocak'ta meydana gelen Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremi yaşayan ailelere destek olmak için Valilik bünyesinde gönüllü olarak görev yaptı.

Daha sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında Vefa Sosyal Destek Grupları bünyesinde görev alan gençler, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlardan gelen talepleri sokak sokak, ev ev gezerek karışıladı.

Bu süreçte tanıştıkları ihtiyaç sahiplerine desteği sürdürme kararı alan gençler, hayırseverlerin de katkılarıyla iyilik hareketine devam ediyor.

Gençler ihtiyacı olan kişilere ev bularak sıcak bir yuvaya kavuştururken, bazı ailelerin de evlerini boyuyor, parke döşeyip, tesisatlarını yenileyerek yaşam alanlarını konforlu bir hale getiriyor.

"Üç ev ile başladığımız bir süreçte bugün 500 aileye ulaştık"

Gençlerden Musap Tanyıldızı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahalledeki arkadaşları ile Elazığ'da yaşanan depremden sonra zorda kalanlara yardımcı olmak için gönüllü olarak bir araya geldiklerini söyledi.

O süreçte ilk etapta yaşadıkları mahallede 60 çadırda gönüllü çalıştıklarını ifade eden Tanyıldızı, farklı mesleklerden olmaları nedeniyle yetim ve kimsesizler ile ihtiyaç sahibi ailelerin her türlü ihtiyacına koştuklarını aktardı.

Tanyıldızı, bu çalışmaları hayırseverlerin destekleri ile yürüttüklerini dile getirerek, deprem sürecinde çok büyük sıkıntılar yaşandı. AFAD ve Kızılay ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya çalıştık. Deprem sürecini çok şükür devletimiz en iyi şekilde yöneterek kontrol altına aldı. Biz de gençler olarak devletin yaptığı çalışmaların gönüllü destekçileri olduk." dedi.

Bu iyilik hareketini sürdürme kararı aldıklarını anlatan Tanyıldızı, "Çünkü yardımcı olmamız gereken birçok aile ile tanışmıştık. Oluşturduğumuz ekipte her meslekten genç vardı. Yardım işlerini profesyonel bir hale getirdik. Bize gelen hiçbir talebi geri çevirmedik. Üç ev ile başladığımız bir süreçte bugün 500 aileye ulaştık." diye konuştu.

"Ailelerin yüzünü güldürmeye çalışıyoruz"

Hayırseverlerin maddi desteği ve kendi imkanlarıyla çalıştıklarını dile getiren Tanyıldızı, şöyle konuştu:

"Desteğe ihtiyaç duyan bir aileye giderken neşe ile gidiyoruz, çıktığımızda da dualarla uğurlanıyoruz. 25 kişilik bir gençlik ekibiyiz. Bütün gayemiz Allah rızası için. Ailelere hayırseverlerin sağladığı gıda ve nakdi yardımları dağıtıyoruz, evlerinde tadilat yapıyoruz. Ailelerin yüzünü güldürmeye çalışıyoruz."

"Boş durmaktansa ailelere yardıma gidiyoruz"

Murat Durmaz ise ülkenin yaşadığı bu sıkıntılı süreçte arkadaşları ile gönüllü olarak ihtiyaç sahibi ailelere yardım sunduklarını kaydetti.

"İyilik yapmayı, ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşmayı seviyorum. Bana ne iş düşerse yapıyorum. Evde boş durmaktansa ailelere yardıma gidiyoruz." ifadelerini kullanan Durmaz, ailelere desteklerinin süreceğini aktardı.

"Bana ev buldular. Evde gereken tüm tadilatı yaptılar"

Gençlerin destek sunduğu vatandaşlardan 5 çocuk annesi 55 yaşındaki depremzede İsabet Kaya da depremde evinin yıkıldığını bu nedenle sıkıntılı günler yaşadığını söyledi.

İlk süreçte devletin kendileri için kapılarını açtığı eski devlet hastanesi binasında kaldıklarını anlatan Kaya, "Orada bu gençlerle tanıştım. Ellerinden geldiği kadar bana yardım ettiler. Bana ev buldular. Evde gereken tüm tadilatı yaptılar. Bu gençler de benim bir evladım oldu. Her sıkıntımda yanımda oldular. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

"Onların yardımı sayesinde şu an cennette yaşıyorum"

Abbas Yılmaz (55), kimsesinin bulunmadığını, gençlerden yardım istediğini söyledi.

Yılmaz, "Sokaklarda kalıyordum. Gençler bana ev kiraladı. Evimin tüm eşyalarını temin ettiler. Onların yardımı sayesinde şu an cennette yaşıyorum. Her gün bu gençlere dua ediyorum. Sıcak yemeğimi ve gıda ihtiyaçlarımı getiriyorlar. Şu anda hiçbir sıkıntım yok. Evimde kendi yatağımda yatıyorum. Allah razı olsun." şeklinde konuştu.

"Hızır gibi yetiştiler"

Üç çocuk annesi Hayriye Korkmaz ise kağıt toplayarak geçimini sağladığını belirterek, gençlerin desteğiyle evinin onarımının yapıldığını aktardı.

"Evim çok kötüydü. Evin elektrik tesisatını, tuvaletini onardılar. Evimin eksiklerini giderdiler. Evimin perdeleri yoktu, bugün de perde getirip taktılar. Allah razı olsun. Hızır gibi yardımıma yetiştiler." diyen Korkmaz, onlar sayesinde evinde çocukları ile rahat bir şekilde yaşayacağını söyledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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