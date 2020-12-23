Gönüllü gençler doğadaki hayvanlara yem bıraktı
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Gönüllü gençler doğadaki hayvanlara yem bıraktı

23.12.2020 14:45 | Son Güncelleme: 23.12.2020 14:49
Gönüllü gençler doğadaki hayvanlara yem bıraktı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Aziziye Gençlik Merkezi doğadaki dostlarımız için seferber oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Aziziye Gençlik Merkezi doğadaki dostlarımız için seferber oldu. Uçan hayvanlar ve kanatlılar için doğaya yem ve bu bırakan gençlik liderleri ve gönüllü gençler alkış aldı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Aziziye Gençlik Merkezi gönüllülük faaliyetlerine devam ediyor. Aziziye Gençlik Merkezi bu kez uçan hayvanlar ile doğadaki kanatlılar için seferber oldu. Gençlik Liderleri ve Genç gönüllülerin bu sefer ki durağı doğa oldu. Kar yağışıyla birlikte harekete geçen gençlik liderleri ve gönüllü gençler, aç kalacaklarını düşündükleri kuşlar ve doğadaki dostlarımız için doğaya yem ve su bıraktı.

Aziziye Gençlik Merkezi genç gönüllüleriyle hazırlamış oldukları yemlikleri doğaya bırakarak örnek bir davranışa daha imza attı. Yapmış oldukları yem kaplarına buğday serpen ve su koyan genç gönüllüler, yemliklerin kar yağışından etkilenmemesi için üzerlerini kapatıp güzel bir görüntü oluşturdular. Gençlik Lideri Yaser Taşkesenlioğlu sokaktaki dostlarımızın aç kalmamasının yanı sıra gençlerimize merhamet duyguları aşıladıklarını söyledi. Taşkesenlioğlu, anlamlı bir projeye imza atan genç gönüllü Eda Yağan ve minik gönüllülere katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil de, Erzurum'da kış mevsiminin ağır ve çetin geçtiğine işaret ederek, "Gençlik Liderlerimiz ve gönüllü gençlerimiz doğadaki dostlarımızı unutmamışlar. Oldukça anlamlı bir faaliyete imza atarak, kar yağışının durmasıyla birlikte doğaya yem ve su bırakarak uçan hayvanlar ile kanatlıların aç kalmaması için seferber oldular. Kendilerini tebrik ediyorum" diye konuştu. - ERZURUM

Gönüllü gençler doğadaki hayvanlara yem bıraktı
Gönüllü gençler doğadaki hayvanlara yem bıraktı
Gönüllü gençler doğadaki hayvanlara yem bıraktı
Gönüllü gençler doğadaki hayvanlara yem bıraktı
Gönüllü gençler doğadaki hayvanlara yem bıraktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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