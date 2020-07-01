Gönüllü gençler, doğa yürüyüşünde buluştu
Malatya'da gönüllü gençler, çocuklarla doğa yürüyüşü yaptı.
01.07.2020 15:47 | Son Güncelleme: 01.07.2020 15:50
Malatya'da gönüllü gençler, çocuklarla doğa yürüyüşü yaptı.
Malatya Fırat Gençlik Merkezi gönüllüleri, Kovid-19 tedbirleri sürecinde gençlerin hareketsiz kalmaları nedeniyle doğa yürüyüşü düzenledi.
Gençlik merkezi gönüllüleri, koronavirüs tedbirleri sonrası normalleşme döneminde gençlerle bir araya gelip çeşitli etkinlikler düzenleyerek yüzlerini güldürdü.
Etkinlik kapsamında, Turgut Özal Tabiat Parkı'nda buluşan gençler doğa yürüyüşü gerçekletirdi.
Kaynak: AA