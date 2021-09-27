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Gönüllü gençler cami temizliği yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Gönüllü gençler cami temizliği yaptı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde gönüllülerden oluşan gençler, Alınca ve Sarnıç köy camilerinin iç ve dış temizliğini gerçekleştirdi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde gönüllülerden oluşan gençler, Alınca ve Sarnıç köy camilerinin iç ve dış temizliğini gerçekleştirdi.

Pazaryeri İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı gençlik merkezi bünyesindeki gençler daha önce Alınca Köy camiinin temizliğini yapmışlardı. Son olarak geçtiğimiz gün ise Sarnıç Köyü camiinin temizlik işlemini yapan gönüllü gençler, köy sakinleri ve yetkililerinin takdirini topladılar.

Pazaryeri İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Lütfü Akyüz, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Bugün Pazaryerimize bağlı Sarnıç Köyümüzün vamii temizliğini gönlü güzel gönüllü gençlerimizle yaptık. Gönüllü gençlerimize ve bizlere ev sahipliği yapan köylü vatandaşlarımıza çok teşekkür ederiz" dedi.

Öte yandan Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay ve beraberindeki kurum müdürleri, gençleri cami temizliği yaparken ziyaret edip teşekkür ettiler. - BİLECİK

Gönüllü gençler cami temizliği yaptı

Gönüllü gençler cami temizliği yaptı

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Haber: Gönüllü gençler cami temizliği yaptı - Haberler
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