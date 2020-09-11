Gönüllü gençler cami önünde tek kullanımlık seccade dağıttı
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Gönüllü gençler cami önünde tek kullanımlık seccade dağıttı

Hakkari Gençlik Merkezi bünyesinde faaliyet yürüten gönüllü gençler, cuma namazı öncesi cami önlerinde tek kullanımlık seccade dağıttı.

Gönüllü gençler cami önünde tek kullanımlık seccade dağıttı
11.09.2020 14:39 | Son Güncelleme: 11.09.2020 14:48

Hakkari Gençlik Merkezi bünyesinde faaliyet yürüten gönüllü gençler, cuma namazı öncesi cami önlerinde tek kullanımlık seccade dağıttı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentteki çocuk ve gençlere yönelik birçok alanda faaliyet yürüten gönüllü gençler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkinde de çalışma yapıyor.

Gönüllü gençler, bu kapsamda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Gençlik Merkezinin desteğiyle hazırladıkları tek kullanımlık seccadeleri cuma namazı öncesinde cami önlerinde vatandaşlara dağıttı.

Kaynak: AA

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