Gönüllü gençler cadde ve sokaklarda çöp topladı

06.09.2019 16:32

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde "Temiz Çevre" kampanyası başlatan gönüllü gençler, cadde ve sokaklardaki çöpleri topladı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde bir araya gelen gönüllü gençler, çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla kampanya başlattı. İlçedeki cadde ve sokakları Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sevgi Lordoğlu ile dolaşan gençler, yere atılan çöpleri temizledi.

Kamu kurumlarının bahçelerini de çöplerden arındıran gençler, daha sonra ilçenin araç trafiğine kapalı en kalabalık caddesi olan İnegöl Caddesi'nde vatandaşlara bez çanta dağıtarak Sıfır Atık Projesi'nin önemine dikkati çekti.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Lordoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığının "2019 Gönüllülük Yılı" etkinliklerine temiz çevre kampanyasıyla katıldıklarını söyledi. Etkinlikle hem büyüklere hem de kendilerinden sonra gelecek nesillere örnek olduklarını ifade eden Lordoğlu, şöyle konuştu:

"Gençlerimiz, 'Biz yaşıyoruz, biz temizleyeceğiz' mantığından yola çıkarak tamamen kendi rızalarıyla bu kampanyaya katıldılar ve şehir merkezindeki çöpleri tek tek topladılar. El birliğiyle cadde ve sokakları pırıl pırıl yaparak temiz ve sağlıklı çevrenin önemine dikkati çektiler. Çevre temizliğinin ardından ise halkımıza bez çanta dağıtarak Sıfır Atık Projesi'ne destek oldular. Biz gençlerimizle gurur duyuyoruz. Onların sayesinde sosyal sorumluluk bilinci toplumun her kesimine yayılıyor."

Gönüllü gençlerden İlçe Gençlik Merkezi lideri Songül Umulgan da kampanyaya ilçe halkının da destek verdiğini belirterek "Biz etkinliğimizi gerçekleştirirken gencinden yaşlısına herkes bizi dikkatle izledi. Hatta bazı vatandaşlardan bizimle çöp toplayanlar da oldu. Sıfır Atık Projesi'ne destek için dağıttığımız bez çantaların da hepsi bitti. Onların bu duyarlılığı bizi daha çok motive ediyor." dedi.

Kaynak: AA