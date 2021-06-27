Gönüllü genç köy çocukları için kalem topladı

Gönüllü genç köy çocukları için kalem topladıVAN – Van'ın Erciş ilçesindeki bir gönüllü, köy okullarındaki çocuklara bağışlanmak üzere Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan çıkan üniversite adaylarından kalem topladı.

Gönüllü genç köy çocukları için kalem topladı

VAN – Van'ın Erciş ilçesindeki bir gönüllü, köy okullarındaki çocuklara bağışlanmak üzere Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan çıkan üniversite adaylarından kalem topladı.

2 milyon 592 bin 579 adayın katıldığı 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın son oturumu da tamamlandı. Erciş ilçesinde köy çocuklarına bağışlanmak üzere kampanya başlatan Songül Sağlam isimli gönüllü, sınavlardan çıkan üniversite adaylarından kalem, silgi ve kalemtıraş setlerini topladı. Gönüllü Songül Sağlam, kalem setlerinin boşa gitmemesi için başlattığı kampanya destek veren herkese teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Kalkan