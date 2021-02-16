Gönüllü Eğitmenlerden Okuldan Uzak Kalan Öğrencilere Yardım
16.02.2021 11:43 | Son Güncelleme: 16.02.2021 11:47
Intutory adlı kar amacı gütmeyen bir kuruluş, bedava online eğitimlerle eğitim alanındaki eşitsizlikleri giderme ve öğrencilerin açığını kapatma konusunda öğrencilere yardımcı oluyor.
Intutory adlı kar amacı gütmeyen bir kuruluş, bedava online eğitimlerle eğitim alanındaki eşitsizlikleri giderme ve öğrencilerin açığını kapatma konusunda öğrencilere yardımcı oluyor.
Kaynak: DailyMotion.com