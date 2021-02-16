Gönüllü Eğitmenlerden Okuldan Uzak Kalan Öğrencilere Yardım

Intutory adlı kar amacı gütmeyen bir kuruluş, bedava online eğitimlerle eğitim alanındaki eşitsizlikleri giderme ve öğrencilerin açığını kapatma konusunda öğrencilere yardımcı oluyor.