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İlkadım Belediyesi, İlkadım, Samsun

Gönüllü eğitmenlerden maske seferberliği...Hedef 25 bin maske

Gönüllü eğitmenlerden maske seferberliği...Hedef 25 bin maske Samsun'da, İlkadım Belediyesi Kültür Merkezlerinde görev yapan eğitmenler gönüllü olarak maske üretiyor.

28.03.2020 10:15 | Son Güncelleme: 28.03.2020 10:17
Gönüllü eğitmenlerden maske seferberliği...Hedef 25 bin maske

Gönüllü eğitmenlerden maske seferberliği...Hedef 25 bin maske

SAMSUN - Samsun'da, İlkadım Belediyesi Kültür Merkezlerinde görev yapan eğitmenler gönüllü olarak maske üretiyor. Gönüllü eğitmenler 25 bin maske üretmeyi hedefliyor. Antibakteriyel kumaştan üretilen maskeler kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlara ücretsiz dağıtılıyor.

Korona virüsünün Türkiye'de vakaları her geçen gün artış gösteriyor. Samsun İlkadım Belediyesi ise virüse karşı önlemlerini hız kesmeden artırıyor. Belediye bünyesindeki kültür merkezlerinde görev yapan eğitmenler kolları sıvadı, maske üretimine başladı. Günde ortalama bin ile bin 500 maske üretimi yapan eğitmenlerin hedefi ise 25 bin maske üretmek. Gönüllü olarak kültür merkezlerinde toplanan eğitmenler ilk olarak antibakteriyel özellikte olan kumaşı kesiyor, akabinde onları dikerek maske haline getiriyor.

"Ürettiğimiz bu maskeleri ücretsiz olarak dağıtıyoruz"

İlkadım Belediyesi olarak korona virüsüne karşı mücadeleyi son hızla devam ettirdiklerini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Ülkemizde ve dünyadan korona virüsü ile ilgili mücadele var. İlkadım Belediyesi olarak bu çorbada tuzumuz olsun istedik. Bizim eğitmenlerimiz özellikle dışarıda çalışan kamu görevlilerinin kullanması için maske üretiyor. Ürettiğimiz bu maskeleri ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Bu sıkıntıyı ülkemiz hep birlikte omuz omuza atlatacağımızı umut ediyorum" dedi.

"Maskelerimiz antibakteriyel kumaştan"

Yıldıray Çınar Kültür Merkezi Sorumlusu Zahide Soysal ise gönüllükle durmadan çalışmaya devam edeceklerini ifade ederek, "Maskelerimiz antibakteriyel kumaştandır ve tek kullanımlık değildir. Tekrar tekrar yıkanıp kullanılabilir özelliktedir. Hedefimiz 25 bin maske üretmektir" diye konuştu.

Gönüllü eğitmenlerden maske seferberliği...Hedef 25 bin maske

Kaynak: İHA

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Gönüllü eğitmenlerden maske seferberliği...Hedef 25 bin maske

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