Gönüllü dört veteriner, Manavgat yangınında yaralanan hayvanlar için seferber oldu
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Gönüllü dört veteriner, Manavgat yangınında yaralanan hayvanlar için seferber oldu

Gönüllü dört veteriner, Manavgat yangınında yaralanan hayvanlar için seferber oldu
Anadolu Ajansı / Gülsem Adam - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını sırasında yaralanan hayvanların tedavisi için gönüllü veterinerler harekete geçti.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını sırasında yaralanan hayvanların tedavisi için gönüllü veterinerler harekete geçti.

İlçede devam eden ve geniş bir alana yayılan orman yangınında hayvanlar da zarar gördü. Bunun üzerine 4 veteriner hekim, bir yandan yangın bölgelerine giderek yangından zarar gören hayvanları kurtarmaya çalışıyor diğer yandan yaralanan hayvanların tedavisini yapıyor.

Veteriner hekim Sümeyra Hasanoğlu, AA muhabirine, yangında zarar gören hayvanlar için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Ekip arkadaşlarının, Oymapınar Mahallesi'nde yanan kedi ve köpekleri aldıklarını belirten Hasanoğlu, "Kurtaramadığımız hayvanlar da oluyor. Bugün yine bölgede hayvan olup olmadığını kontrol etmeye gideceğiz." dedi.

Hasanoğlu, hayvanların bazılarının tedavisini yangın bölgesinde yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Yangından direkt etkilenen hayvanları veteriner kliniğimizde gönüllü ve ücretsiz şekilde tedavi ediyoruz. Hayvanların tedavisi tamamlanana kadar hizmet vermeye devam edeceğiz. Vatandaşlar yangından etkilenen hayvanlarını getirebilirler, bize bırakabilirler. Biz ücret talep etmiyoruz, hayvanları tedavi ettiğimizi duyanlar yardımcı olmak istiyor. 'Biz yapalım' anlayışıyla yola çıktık ama şimdi 'Hepimiz yapalım'a döndü. Başta İstanbul, Ankara, Erzurum ve Ordu olmak üzere Türkiye'nin her yerinden destek geldi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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