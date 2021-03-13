GÖNÜLLÜ DALGIÇLAR BOĞAZ'DA TEMİZLİK YAPTI
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GÖNÜLLÜ DALGIÇLAR BOĞAZ'DA TEMİZLİK YAPTI

13.03.2021 23:28 | Son Güncelleme: 13.03.2021 23:37

BEYKOZ'da gönüllü dalgıçlar, deniz yaşamını ve eko sistemini olumsuz etkileyen katı atıkları temizlemek için İstanbul Boğazı'nda temizlik yaptı.

İSTANBUL-DHA - BEYKOZ'da gönüllü dalgıçlar, deniz yaşamını ve eko sistemini olumsuz etkileyen katı atıkları temizlemek için İstanbul Boğazı'nda temizlik yaptı.

Beykoz Kaymakamlığı ve İHH İnsani Yardım Vakfı işbirliğiyle su altındaki kirliliğe dikkati çekmek için İstanbul Boğazı'nda farkındalık etkinliği düzenlendi. İHH'nın su altı arama kurtarma bünyesinde gönüllü olarak yer alan profesyonel dalgıçlar, deniz yaşamını ve eko sistemini olumsuz etkileyen katı atıkları temizlemek için Beykoz'dan İstanbul Boğazı'na dalış yaptı. Dalgıçların su altından topladığı atıklar, sahilde sergilendi. Denizden çıkan cep telefonu, şişeler, plastik malzemeler ve halıfleks dikkat çekti.

İHH İnsani Yardım Vakfı İstanbul İl Başkanı Hacı Bayram Şahin, "Su altı arama kurtarma ekiplerimiz var. Dalgıç ekiplerimizle su altındaki kirliliğe dikkati çekmek için bir çöp toplama etkinliği yapıyoruz." dedi.

GÖNÜLLÜ DALGIÇLAR BOĞAZ'DA TEMİZLİK YAPTI
GÖNÜLLÜ DALGIÇLAR BOĞAZ'DA TEMİZLİK YAPTI
GÖNÜLLÜ DALGIÇLAR BOĞAZ'DA TEMİZLİK YAPTI
GÖNÜLLÜ DALGIÇLAR BOĞAZ'DA TEMİZLİK YAPTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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