Gönüllü Çorbacılar Yardıma Muhtaç Vatandaşların İçini Isıtıyor

Bursa'da bir grup gönüllü, kış aylarında sokaklarda kalan kimsesiz ve yardıma muhtaç vatandaşlara el arabasıyla çorba dağıtıyor.

Bursa'da yaklaşık 3 yıldır aralıksız sürdükleri, Bursa Çorba Gönüllüleri bu yıl da sokakta yaşayan ve yardıma muhtaç olan insanları unutmayarak tekrar yollara çıktı. Cadde ve sokak aralarında yardıma muhtaç insanlara sıcak çorba dağıtarak onlara yardımcı olan gönüllülerin bu yaptıkları işten oldukça memnun oldukları ve gelen tepkilerinde hep olumlu olduğunu ve hayırlı dualar aldıklarında sevindiklerini belirtti. 28 yaşındaki gönüllü çorba dağıtıcısı Celal Can Çapan ise, "Bir özel şirketin musahabe kısmında çalışıyorum. Böyle bir harekete başladık hep beraber. Tabii ki de gönüllü olarak herhangi bir dernek değiliz. Amacımız sokakta yardıma muhtaç olan insanlara erişmek. Onların biraz olsun içini ısıtmak. Son zamanlarda insanlar zaten hem Türkiye'de hem de dünyada oldukça bencilleştik. Bu tarzda gönüllü olarak bu işleri yapan insanların sayısı çok az. İnsanlara erişmek istiyoruz onlarda tabi bize erişmek istiyor. Yaptığımız işten çok mutluyuz. Özellikle Bursa gibi bir ilde böyle insanlar görünce insanlar mutlu oluyor. İnsanlar da bir şey yapmalı. Eğer bize ulaşmak isteyenler olursa İnstagram ve Facebook sayfalarımızdan ulaşabilirler. Bizlere yardımcı olmak için kaşık alabilirler, bardak alabilirler, çorba yapıp getirebilirler ve gönüllü olarak bizimle yola çıkıp çorba dağıtabilirler seviniriz" dedi.

Dağıtılan çorbalardan alan vatandaşların ise mutluluğu gözlerinden okundu. - BURSA

Kaynak: İHA