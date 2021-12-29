Gönüllü ceza infaz kurumu personeli "CEKUT" afetlerde yaralara merhem olacak

ERZURUM (Habermetre) - Ceza İnfaz Kurumları Arama ve Kurtarma Timi'nin (CEKUT) Erzurum ekibi, karlı ve soğuk havada yaklaşık bir ay süren kentsel arama ve kurtarma eğitimini başarıyla tamamladı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde ( Afad ) yaklaşık 1 aylık eğitime tabi tutulan 23 CEKUT gönüllüsü, olası doğal afetlerde vatandaşların yardımına koşacak. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün, ceza infaz kurumlarında görev yapan gönüllü personellerden oluşan arama ve kurtarma timi CEKUT, özellikle doğal afetlerde önemli görevler üstleniyor. "Ülke genelinde 10 ekip çalışıyor"

Doğal afetlerde ortaya çıkabilecek mal ve can kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla Ankara, İstanbul, İzmir, Erzurum, Adana ve Afyonkarahisar'da oluşturulan 10 CEKUT ekibi, ceza infaz kurumu ve savcılıklara bağlı denetimli serbestlik müdürlükleri personellerinden oluşuyor. Tamamı gönüllük esasına göre oluşturulan CEKUT ekipleri, ceza ve infaz kurumlarında yaşanabilecek doğal afet ve diğer acil durumlara karşı etkin şekilde müdahale edebilmenin yanı sıra toplumsal düzeyde yaşanması olası afet ve acil durumlara müdahale etmek amacıyla da eğitime tabi tutuluyor.

"Senaryo gereği enkazdan yaralı kurtarıldı"

Erzurum Afad'da karlı ve soğuk havada 22 Kasım-24 Aralık tarihleri arasında teorik ve uygulamalı olarak zorlu bir eğitimden geçen ekip, CEKUT Kentsel Arama ve Kurtarma Eğitimini başarıyla tamamladı. Çeşitli unvanlardaki 23 personelin yer aldığı CEKUT ekibine enkazdan yaralıyı kurtarma, enkaza müdahale etme, yangın, ilk yardım, doğada arama kurtarma, psikososyal destek, suda arama kurtarma ile kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer tehditle mücadele (KBRN) eğitimleri de verildi. Öğrendiklerini tatbikatlarla pekiştirme imkanı bulan CEKUT, senaryo gereği enkazdan yaralı kurtarma tatbikatını başarıyla tamamladı. Eğitimleri biten CEKUT, afetlerde arama kurtarma ekiplerine katılarak hayat kurtaracak.

"Afetzedeleri nasıl koruyabileceğimizi öğrendik"

CEKUT Erzurum Ekip Lideri Mehmet Karslı, CEKUT'a katılmada en büyük kriterin gönüllülük olduğunu belirterek, AFAD tarafından verilen eğitimlerin önemini anlattı. Eğitimler kapsamında kendilerini geliştirdiklerini vurgulaya Karlı, "Aldığımız eğitimlerin sosyal hayatta ve kurum içi yaşantımızda faydasını gördük. Daha önce bir afet anında 'Acaba ne yapabiliriz' diye düşünürken aldığımız eğitimlerle olası afete nasıl müdahale edebileceğimizi, kendimizi ve afetzedeleri nasıl koruyabileceğimizi öğrendik. Adalet Bakanlığı kendi bünyesinde böyle bir yapılanmaya gitti. Biz de elimizden geldiğince ülkemize ve milletimize nasıl faydalı oluruz düşüncesiyle bu işe giriştik. Artık bu eğitimler sayesinde kendimizi iyice geliştirdik. İnşallah afetleri yaşamayız ama yaşanabilecek olası durumlarda da AFAD, UMKE ve diğer yardım kuruluşlarıyla birlikte her türlü müdahale etme yeteneğine artık sahibiz. Bizler doğal afet anında insanların koşarak uzaklaştığı yerlere gönüllü olarak gidip burada afetzedelere yardımda bulunmak isteyen ekibiz. " diye konuştu.

"Eğitimlerle doğru ve profesyonel müdahale yapılıyor"

AFAD İl Müdür Vekili Yusuf Bozdağ da gönüllülerin afetlere yönelik aldıkları bu eğitimlerle afet bölgelerinde doğru ve profesyonel müdahale yapabileceklerini belirterek, şöyle konuştu: "CEKUT'ta görevli arkadaşlarımız, kentsel arama kurtarma noktasında enkazdan bir yaralıyı kurtarma, enkaza müdahale etme, ekip ruhu, yani bir enkaza müdahale ederken ekip halinde çalışmanın ne olduğunu ve bu çalışma neticesinde en asgari zararla oradaki yaralıyı ve sıkıntılı olan insanı kurtarma noktasında alınması gereken eğitimleri aldılar. Biz verilmesi gerekeni verdik. Onların almaları gereken eğitimleri aldıklarına inanıyoruz. Olağanüstü durumları arzu etmiyoruz ama maalesef yaşadığımız coğrafyada afetler olabiliyor. Biz irademizle ve imkanlarımızla bu tür olumsuzluklar karşısında daha profesyonel olabilmenin mücadelesini veriyoruz. "Adalet Bakanlığı

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