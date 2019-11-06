Gönüllü çevreci liselilerle doğayı temizledi

06.11.2019 11:04 | Son Güncelleme: 06.11.2019 11:04

Bursa'da 59 yaşındaki mali müşavir Mustafa Kocabıyık'ın Uludağ'da 11 yıldır gönüllü yaptığı çevre temizliği faaliyetine, bu kez lise öğrencileri de katıldı.

Kocabıyık, mali müşavirlik mesleğinin yanı sıra Uludağ'da piknik alanları ve yol kenarlarına atılan çöpleri toplayarak çevre temizliğine katkıda bulunuyor.

Gönüllü olarak haftanın 5 günü çöp toplayan Kocabıyık, etkinliği bu kez Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle gerçekleştirdi.

Kocabıyık ve liseli öğrenciler, Uludağ'ın çeşitli noktalarında doğaya atılan çöpleri, kağıt, plastik ve cam şişe olarak ayırarak poşetlerde topladı.

Mustafa Kocabıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 11 yıldır tek başına doğadan çöpleri topladığını söyledi.

Doğayı temizlemeye gayret ettiğini belirten Kocabıyık, şöyle konuştu:

"Kendime bir misyon biçtim, kesintisiz olarak çöp toplamaya devam ediyorum. Çevre bilincinin oluşması adına, uzun zamandır yaptığım bu işi, Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yapmaya başladık. Önemli olan çöpleri toplamaktan ziyade atılmamasını sağlayacak bilinci oluşturmak. Bu konuda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz, ömrümüz oldukça devam edecek. Gençlerin bu tarz etkinliklere katılması çok önemli, bu hayatı onlar yaşayacak."

Temizlik çalışmasının olumlu karşıladığını ancak kendisini bundan vazgeçirmek isteyenlerin de olduğunu anlatan Kocabıyık, "Nasıl olsa atıyorlar, niye topluyorsunuz, diyorlar. Ben de onlara 'İyi şeyler yapanlar, bunlarda ısrarcı olmalı.' diyorum." ifadelerini kullandı.

Kendisini doğayı temizlerken gören bazı kişilerin yardım ettiğini dile getiren Kocabıyık, "Ailem bana çok olumlu yaklaşıyor bu konuda. Eşim de ara ara katılıyor. Öğrencilerle beraber bunu yapmak keyifli. Bundan sonra da başka okulların öğrencileriyle doğayı temizlemek istiyorum." dedi.

"Ülkemizi seviyorsak temiz bırakmak zorundayız"

Lise Müdürü Halis Korkmaz da turizm sektöründe hizmet edecek ve çevre bilinci kazanmış öğrenciler yetiştirdiklerini belirtti.

Turizm sektöründe hijyenin çok önemli olduğunu vurgulayan Korkmaz, şunları kaydetti:

"Öğrencilerin daha bilinçli hale gelmesi için öncelikle kendi bahçemizden başladık bu etkinliğe. Sonra da Bursa'da çevre temizliği yaparak hem öğrencilerin bu bilinci kazanmasını sağlamak hem de topluma mesaj vermek istiyoruz. Ülke hepimizin. Avrupa'ya gittiğimizde görüyoruz, tertemiz ülkeleri var. Ülkemizi seviyorsak temiz bırakmak zorundayız gelecek nesiller adına. Öğrenci ve velilerden çok iyi tepkiler alıyoruz. Okulda öğrencilere verdiğimiz çevre bilinci sayesinde hepsi bu tarz etkinliklere katılmak istiyor. Temiz ve güvenilir öğrenciler sektörde her zaman iş bulabiliyor. Bu bilinci de onlara vermeye çalışıyoruz."

"Temiz bir milletiz"

Lisede 10. sınıf öğrencisi Sude Yakın ise doğayı temiz görmek amacıyla çöp topladığını söyledi.

Türkiye'ye dışarıdan gelenlerin çöp görmesini istemediğini ifade eden Yakın, "Ülkemize gelen yabancıların 'Temiz bir ülke.' demesini istiyorum çünkü biz temiz bir milletiz ve öyle kalmasını istiyorum. Bu dünyada yaşayan tek canlılar biz değiliz, hayvanlar da var, bitkiler de var." dedi.

Aynı sınıfta öğrenim gören Yiğit İlhan da turizm konusunda eğitim aldıklarını, farkındalık oluşturmak için doğayı temizleme etkinliklerine katıldıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA