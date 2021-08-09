Gönüllü arama kurtarma ekipleri kayıp kızlara bulmak için çalışmalara katıldı
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Gönüllü arama kurtarma ekipleri kayıp kızlara bulmak için çalışmalara katıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gönüllü arama kurtarma ekipleri kayıp kızlara bulmak için çalışmalara katıldı Hadımköy'de kaybolan kızların bulunması için gönüllü arama kurtarma ekipleri de çalışmalara katıldı.

Gönüllü arama kurtarma ekipleri kayıp kızlara bulmak için çalışmalara katıldı

İSTANBUL - Hadımköy'de kaybolan kızların bulunması için gönüllü arama kurtarma ekipleri de çalışmalara katıldı. Gönüllü ekip adına konuşan Mücahit Edkü, "Orman içlerine, park alanlarına bakacağız, gidebilecekleri her noktaya, en ücra köşeye kadar bakacağız" dedi.

Hadımköy'de kaybolan Eslem Tuana Yüksel (15), Efsa Yüksel ve Nazar Memiş isimli 3 kız çocuğunu arama çalışmalarına gönüllü arama kurtarma ekipleri de dahil oldu. Polis ekipleri, İstanbul'un dört bir yanında kayıp çocukların izini sürerken, mahalleli ve gönüllü ekiplerde sahada çocukları bulmak için aralıksız çalışmalarına devam ediyor.

"Orman içlerine, park alanlarına gidebilecekleri en ücra köşeye kadar bakacağız"

İHH Arama kurtarma ekibi olarak çalışmalara başlayacaklarını söyleyen Mücahit Edkü, "İHH Arama Kurtarma ekibi olarak Hadımköy Bölgesindeyiz. Hadımköy'de kaybolan 3 kız çocuğumuzu arama çalışmalarına katılacağız. Arama kurtarma olarak ekibimizi buraya topluyoruz. Kız çocuklarımızın kaybolduğu bölgedeyiz. Buradan başlayıp Hadımköy, Arnavutköy, İstanbul'un içine doğru yayılıp kız çocuklarımıza ulaşmaya çalışacağız. Ekip olarak şu anda 25-30 kişilik bir ekibiz. Onun dışında İstanbul genelinde ekibimiz çalışmalara destek verecekler. En son alınan bilgiye göre burası bir site, sitenin içerisinde alınan kamera görüntülere göre çıkış noktası belli ve oradan başlayıp dağılıma başlayacağız. Emniyetten gelen bilgiye göre destek vereceğiz. Bizim elimizde öyle bir bilgi yok ama. Biz böyle vakalarda orman arazilerde çalışma yapacağız. Orman içlerine, park alanlarına bakacağız, gidebilecekleri her noktaya, en ücra köşeye kadar bakacağız. Biz gönüllü bir ekibiz. Biz şu anda Arnavutköy bölgesinden geldik" diye konuştu.

"25-30 kişilik gönüllü ekip olarak çalışmalara başlayacağız"

Çocukların ilk görüldükleri yerden çalışmalara başlayacaklarını söyleyen Halil Kocabey, "Şu an kayıp çocukların evinin önündeyiz. Son incelemelere göre zaten, çocuklar evin önünden çıkıyor. Onları inceledik. Geri kalan ekibimizde Arnavutköy'den yola çıktılar. 25-30'a yakın ekibiz, gönüllü bir ekibiz inşallah aramalara başlayacağız" diye konuştu.

Gönüllü arama kurtarma ekipleri kayıp kızlara bulmak için çalışmalara katıldı
Gönüllü arama kurtarma ekipleri kayıp kızlara bulmak için çalışmalara katıldı
Gönüllü arama kurtarma ekipleri kayıp kızlara bulmak için çalışmalara katıldı
Gönüllü arama kurtarma ekipleri kayıp kızlara bulmak için çalışmalara katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak

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