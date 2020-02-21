Gönüllü arama kurtarma ekibine çığ eğitimi verildi

21.02.2020 14:56 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:56

Rize Arama Kurtarma Ekibi (RİKE) gönüllülerine, bin 500 rakımlı Çamlıhemşin ilçesine bağlı Çat vadisinde çığ eğitimi verildi.

Afet ve acil durumlara hazırlık amacıyla düzenlenen ve 8 saat süren eğitime, AFAD, Rize ve Ardeşen Belediyesi itfaiyesi, UMKE ile bazı spor kulüplerinin temsilcilerinden oluşan 25 kişi katıldı.

Eğitimde, karda yürüyüş teknikleri, arama kurtarma, teknik malzemenin karda kullanımı ve tanıtımı, çığ oluşması ve çığ testi gibi konularda eğitim verildi.

Rize İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, yaptığı açıklamada, bünyesinde 12 ayrı birimi barındıran RİKE'nin, kamu ve sivil toplum iş birliğine iyi bir örnek olduğunu söyledi.



RİKE'nin, alanında uzman kişilerden oluştuğunu ifade eden Tepe, "Sürekli teorik ve uygulamalı eğitimlerle personel becerisini en üst seviyede tutmaktadır. Rize'ye ait bu ekibin, ülke genelinde en iyi arama kurtarma ekiplerinin başında yer alacağı ve ilimizi en iyi şekilde temsil edeceğine şüphemiz yoktur." dedi.



Tepe, acil durum ve afetlere müdahale eden ekiplerin eksiklerinin tamamlanması amacıyla düzenledikleri eğitimlerin devam edeceğini dile getirdi.

Kaynak: AA