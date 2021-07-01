Gönüllü anneler otizmli çocukların umudu oldu

Çorum'da otizmli çocukların annelerinin kurduğu Mavi Umutlar Kadın Girişim, Üretim ve İşletme Kooperatifi ürettiği doğal ürünlerle Türkiye'de marka olma yolunda ilerliyor.

Çorum'da otizmli çocukların annelerinin kurduğu Mavi Umutlar Kadın Girişim, Üretim ve İşletme Kooperatifi ürettiği doğal ürünlerle Türkiye'de marka olma yolunda ilerliyor.

Otizm Gönüllüleri Derneği Başkanı Emin Çelen başkanlığında kurulan kooperatifte görev alan gönüllü anneler "Mavi Umutlar" markasıyla üretimini yaptıkları salça, sirke, marmelatla ekonomiye katkı sunup kooperatifin giderlerini karşılamaya çalışırken, diğer taraftan da çocuklarının en iyi şekilde eğitim alabilmeleri için çaba sarf ediyorlar.

Üretim izni alınan doğal ürünler özel olarak ambalajlanıp taleple bulunan kişilere ulaştırılıyor. Kooperatifte ayrıca ev yemekleri de yapılıyor. Ev yemeğini tercih eden kişilere yemekleri servisle ulaştırılıyor.

Emine Çelen, Otizm Gönüllüleri Derneği'nin 6 yıldır faaliyet gösteren otizmli çocukların eğitim haklarını savunan bir dernek olduğunu dile getiren Mavi Umutlar Kadın Girişim, Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Emine Çelen, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında "Mavi Umutlar" adını verdikleri kadın girişim kooperatifi kurduklarını söyledi.

Mavi rengin otizmi temsil ettiğini dile getiren Çelen, "Mavi balonlar uçuruldu, mavi ışıklar yakıldı ancak bize umut olmadı. Mavi Umutlar Kadın Girişim Kooperatifi tüm dezavantajlı grup annelere bir umut olsun istedik. Kooperatifimizde geçtiğimiz yıldan itibaren salça, sirke, pestil, marmelatlar üretimine başladık. Bunlarla kooperatifin kurulumunu sağladık. Bu sayede giderlerimizi karşılıyoruz. Çorum Belediyesi'nin desteğiyle bir mutfak yaptık. Vali beyin destekleriyle Ticaret Bakanlığı'na yazmış olduğumuz projemiz geçti. Ekipman desteği aldık. Kooperatifimizin amacı giderlerimizi karşılamak ve çocuklarımıza daha iyi eğitim sunmak" dedi.

Yeni geliştirdikleri bir uygulama ile artık işyerlerine öğle yemeği siparişleri aldıklarını dile getiren Çelen, "Günlük 15 TL gibi cüz-i bir miktara 4 çeşit ev yemeğini işyerlerine servis edebiliyoruz. Burada kullandığımız ürünler tamamen ev yapımı organik ürünlerdir. Derneğimizden alışveriş yapmak isteyenler ve sipariş vermek isteyenler bizimle iletişime geçebilirler. Buranın döngüsünü sağlayabilmek için hem satışlarımızda hem yemek dağıtımımız da gerekli sayıya ulaşmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Çalışmalara 7 gönüllü anne ile başladıklarını anlatan Çelen, "Gönüllülerimiz gece geç saatlere kadar çalışarak satışını yaptığımız ürünleri ürettiler. Burada sadece ambalajları alıyoruz. Salçayı satıyoruz sirke malzemesini alıyoruz. Sirkeyi satıyoruz marmelat malzemesi alıyoruz. Burada döngüyü bu şekilde sağlıyoruz. Ne zaman ürün satışını artırır, seri üretime geçersek o zaman bizim daha çok elemana ihtiyacımız olacak. Hayalim kooperatifimizi büyüterek diğer dezavantajlı anneleri burada istihdam edebilmek" diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı